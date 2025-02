Le Marche protagoniste alla Bit tra cultura, natura e grandi eventi sportivi / FOTO

MILANO – È una sinergia sempre più stretta quella fra lo sport e la valorizzazione del territorio nelle Marche. La BIT (Borsa Internazionale del Turismo), che si sta svolgendo in questi giorni dal 9 all’11 febbraio presso Fiera Milano-Rho, vede di nuovo le Marche in prima linea nella promozione del territorio e nell’attrazione turistica delle sue località, con un particolare focus sulle eccellenze enogastronomiche, di cui la regione è custode.

Oltre alla cultura, alle bellezze dei suoi inconfondibili paesaggi, le Marche sono sempre più sinonimo di sport. Sport inteso come risultati eccellenti di un movimento sempre più appassionato e numeroso, ma sport inteso anche come grandi eventi sul territorio. Ed è in virtù di questo apporto che a rappresentare il ricco calendario di appuntamenti sportivi del 2025 nella Regione, vi è il CONI Marche che torna alla Borsa del Turismo per la nona volta al fianco della Regione, l’unica in tutta la kermesse fieristica ad ospitare una istituzione sportiva come volano di attrattività. Per entrambi gli enti, infatti, la BIT è da sempre uno dei principali appuntamenti di promozione delle eccellenze locali.

Presenti allo stand della Regione Marche le istituzioni, nell’ambito dell’evento appositamente organizzato “Nelle Marche lo Sport è Turismo“, moderato dal giornalista Andrea Carloni, Presidente USSI Marche e dove sono intervenuti l’Assessore regionale allo Sport Chiara Biondi, il Presidente del CONI Marche Fabio Luna, il vice Presidente del CIP Marche Roberto Novelli, Angelo Spagnuolo per Overtime Festival, Stefano Belardinelli per il CUS, il Sindaco di Pergola Diego Sabatucci, il cui comune ospiterà una tappa della Tirreno Adriatica 2025, e Lino Secchi, che ha annunciato alcuni grandi appuntamenti del ciclismo previsti per il 2025 nelle Marche.

“Credo che il legame fra sport e turismo sia un fatto quasi naturale – commenta il presidente Luna – Ed è per questo che voglio ringraziare la Regione Marche per aver nuovamente concesso al CONI e al CIP Marche uno spazio all’interno della BIT di Milano. Le Marche danno un contributo significativo alla crescita dello sport nel nostro paese, merito delle eccellenze individuali degli atleti, delle squadre e delle Società e Organismi Sportivi, fatti a loro volta di dirigenti, tecnici e professionisti eccellenti. Questo clima favorisce la diffusione trasversale della cultura sportiva con la quale cresce anche il comparto dell’organizzazione eventi sportivi, che ha ricadute significative sul settore turistico. Praticare attività sportiva, soprattutto agonistica, ci porta spesso a contatto con nuovi orizzonti, nuove culture e ci fa scoprire nuovi luoghi. Organizzare eventi sportivi di livello nazionale o internazionale porta ad accelerare questo meccanismo e assicura beneficio economico all’indotto”.

