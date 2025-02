Yuasa, contro Perugia più spettatori degli abitanti di Grottazzolina

PORTO SAN GIORGIO – La Yuasa Battery Grottazzolina ha già scritto un’altra pagina di storia della pallavolo e del territorio. Alle ore 18:15 è stata raggiunta quota 3.254 spettatori per la gara di domani contro la Sir Perugia in programma alle ore 16. Vuol dire che ci saranno più spettatori al PalaSavelli che residenti ufficiali nel comune di Grottazzolina, (3.218 unità), per quello che senza dubbio è l’evento sportivo più seguito e partecipato nel fermano in questa stagione. Ma probabilmente non finisce qui visto che, fatte salve eventuali disponibilità, da domattina alle 10 fino ad inizio gara è aperto il botteghino del PalaSavelli per accaparrarsi gli ultimissimi tagliandi disponibili. Il consiglio comunque è quello di tenere sempre d’occhio la situazione online sul sito Vivaticket.

Una sfida da brividi considerando il valore della squadra di Angelo Lorenzetti, ma anche una risposta stratosferica da parte del pubblico con il PalaSavelli sold out. Una gara tutta da vivere e che la Yuasa ha preparato al meglio nel corso di questa settimana, a sottolinearlo è coach Massimiliano Ortenzi: “Con Perugia è una gara bella da giocare e bella per come ci arriviamo, con grande entusiasmo della squadra e dell’ambiente. Ci sarà tantissima gente e questo è assolutamente meraviglioso. Affrontiamo una delle squadre più forti del mondo, e dobbiamo esserne consapevoli. I ragazzi hanno lavorato come nelle ultime settimane, con serietà e voglia di fare. Se Perugia esprime tutto il suo potenziale potrà essere complicato ma se ci lascia qualche spazio e alcune occasioni noi dobbiamo essere pronti a sfruttarle, prendendoci tutto quello che possiamo soprattutto in casa, dove sappiamo esprimere una pallavolo diversa”.

All’andata fu un 3-0 netto per Perugia ma da quel momento molte cose sono cambiate. “Siamo diversi dal punto di vista del gioco e del rendimento rispetto all’andata. Quella è stata una gara che ci è pesata al di là del risultato. Ora possiamo fare qualcosa di diverso, con l’idea di migliorare ogni gara rispetto all’andata. I piedi vanno tenuti ben saldi a terra perché è tutto in gioco, dobbiamo provare a strappare via qualcosina dappertutto, per arrivare dove vogliamo arrivare”.

Insomma idee ben chiare per coach Ortenzi e i suoi ragazzi in una sfida speciale con Angelo Lorenzetti, coach di Perugia fanese doc, che a Grottazzolina è di casa. Ma speciale anche per l’atmosfera che si respirerà in un PalaSavelli assolutamente gremito.

“Con Angelo ci vedremo domenica mattina, non ci siamo sentiti prima. E’ motivo di grande orgoglio affrontare un allenatore come lui che rappresenta un maestro per tanti di noi. Proveremo a fargli un piccolo sgambetto. L’atmosfera sarà bellissima di sicuro. Perugia è sempre seguitissima, i loro tifosi sempre molto caldi e gli fa onore. Noi abbiamo tutto il resto del palas che proverà a spingerci in ogni istante, senza mollare mai e ci proveremo in ogni modo”.

Un afflusso incredibile di pubblico atteso, che ha portato il Comune di Porto San Giorgio ad apportare modifiche temporanee alla viabilità per agevolare l’arrivo dei tifosi e ridurre i disagi al traffico. Dalle ore 14 alle 20 sarà attivo un senso unico con ingresso dalla Statale n.16 (Polaris/Acqua & Sapone) e uscita su Valdete (distributore di benzina), con il supporto della Polizia Municipale. Inoltre, grazie alla collaborazione con il Gruppo Gabrielli, sarà attivata una nuova area parcheggio nei pressi del palazzetto, offrendo più spazio per tutti i tifosi.

