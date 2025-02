Si fa sempre più duro lo scontro tra Serfilippi e Biancani

FANO – Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, torna a rispondere con fermezza alle dichiarazioni del sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, sulla sanità e in particolare sulla gestione dei punti materno-infantili.

“Trovo sconcertante che un sindaco arrivi ad attaccare un primario, accusandolo di aver privilegiato Fano, come se il miglioramento dei servizi sanitari fosse una sua scelta. Questo è un atteggiamento irresponsabile, perché non tiene conto del lavoro che medici e operatori sanitari svolgono ogni giorno per garantire un servizio efficiente ai cittadini”, dichiara Serfilippi.

Il primo cittadino di Fano evidenzia anche le conseguenze delle dichiarazioni di Biancani. “È ancora più grave che Biancani spari sulla sanità locale senza alcuna preoccupazione per il clima di allarmismo che sta creando. Un sindaco dovrebbe rafforzare la fiducia nei servizi sanitari, non minarne la credibilità con dichiarazioni che rischiano di confondere e preoccupare inutilmente i cittadini”.

Serfilippi poi smonta le accuse sul punto nascita di Fano, chiarendo che le scelte sanitarie si basano su dati oggettivi. “Lo ripeto: i numeri parlano chiaro. Fano è il punto nascita più performante della provincia, con oltre 550 parti annui, mentre Pesaro si ferma a 475 e Urbino a 408. Questi dati non sono il frutto di decisioni politiche, ma di una pianificazione sanitaria basata sulle reali necessità dei cittadini. Chi oggi cerca di insinuare il contrario, non fa altro che alimentare divisioni e false polemiche”.

Infine, Serfilippi ribadisce a Biancani un concetto chiaro. “Fano è tornata a giocare un ruolo di primo piano. Biancani si rassegni: la logica con cui per anni Fano è stata trattata come una succursale di Pesaro è finita. Noi continueremo a lavorare per una sanità più forte, efficiente e vicina ai cittadini, senza farne una battaglia politica di basso livello come sta facendo lui”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it