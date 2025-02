Il Teatro della Fortuna di Fano pronto ad accogliere la “Notte da Cinema – Il Carnevale delle Stelle”

FANO – Il Teatro della Fortuna di Fano si prepara a trasformarsi in un autentico set cinematografico per accogliere “Notte da Cinema – Il Carnevale delle Stelle”, un evento esclusivo che celebra la magia del grande schermo e la tradizione del Carnevale fanese. Una serata all’insegna dello spettacolo, della musica e dell’eleganza, che promette di regalare viaggio emozionale tra cinema e intrattenimento.

Il Teatro della Fortuna torna, dopo tempo, a proporre un’esperienza immersiva, in cui palco e platea si mescolano in un Carnevale ricco di spettacolo, tra musica e performance. Gli ospiti avranno la possibilità di cenare comodamente sui palchi del teatro, come già avvenuto in passato con Mistero Misterioso, Les Folies! Au Moulin Rouge con Pippo Franco, Il Segreto di Pulcinella con Marisa Laurito, e gli eventi Studio 54 (2011) e From Disco to Disco – Gran festa in maschera con Francesco Facchinetti (DJ Francesco).

Un viaggio nel fascino del cinema e nella storia del cinema italiano

L’evento prenderà il via dall’atrio della Corte Malatestiana, dove gli ospiti saranno accolti con un aperitivo di benvenuto e percorreranno un tappeto rosso in perfetto stile hollywoodiano.

Ad arricchire l’atmosfera ci saranno figuranti in costume, rendendo l’ingresso un autentico momento da red carpet.

All’interno del Teatro della Fortuna, scenografie ispirate alla storia del cinema faranno da sfondo a una cena di gala che sarà accompagnata da spettacoli dal vivo. La serata sarà condotta da Dalila Voice, che guiderà il pubblico attraverso le diverse fasi dell’evento.

Il cinema

Uno dei momenti più suggestivi della serata sarà la proiezione di spezzoni cinematografici tratti dai quattordici film italiani vincitori del Premio Oscar, con la regia di Henry Secchiaroli, che offrirà un racconto visivo emozionante e coinvolgente.

Musica, DJ Set e performance

Il pubblico assisterà a esibizioni canore di Claudio Morosi e Clarissa Vichi, interpreti di

celebri colonne sonore, e alla performance esclusiva di Asia Antonietti. Non mancheranno coreografie ispirate ai grandi musical, spettacoli di danza aerea e performance di alto livello, arricchite dal special live sax di Corrado Cori.Un momento di grande fascino sarà la presentazione della collezione della stilista Sofia Marzoli, ispirata al Carnevale, che porterà in scena un’estetica raffinata e suggestiva. Il clou della serata sarà la premiazione della miglior maschera, celebrando il vero spirito carnevalesco. A seguire, il Teatro della Fortuna si trasformerà in una pista da ballo, con il DJ set di Alessandro Baldini, che

accompagnerà gli ospiti fino alle ore 3:00 con musica e divertimento. Inoltre, la serata vedrà la presenza di un ospite speciale, il cui nome sarà svelato prossimamente

Ospiti e performance

CLAUDIO MOROSI / Claudio Morosi vanta una carriera artistica e musicale di alto livello, caratterizzata da collaborazioni con alcuni dei più grandi nomi della musica internazionale e italiana.

Ha lavorato con artisti del calibro di Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Zubin Mehta, Barry White, Tom Jones, Ian Gillan, George Benson, Anastacia, Patty Pravo, Fiorella Mannoia, Antonella Ruggiero, Elisa, Irene Grandi, Michele Zarrillo, Fausto Leali, Silvia Mezzanotte, Luisa Corna, Roberto Molinelli, Chiara

Galiazzo e molte altre icone della musica. Ha collaborato con importanti orchestre come l’Orchestra Sinfonica Rossini e l’Orchestra Pro Arte Marche, distinguendosi per il suo talento nell’arrangiamento e nell’accompagnamento pianistico.

Ha collaborato con artisti di fama mondiale in Pavarotti s Friends, suonato nel musical RENT e curato gli arrangiamenti per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Salt Lake City. Ha partecipato al tour mondiale Ferrari 612 Scaglietti e nel 2023 è stato finalista a The Voice Senior, nella squadra di Gigi D’Alessio.

CLARISSA VICHI / Cantante versatile e interprete eclettica, Clarissa Vichi spazia tra soul, funk, RsB, blues, pop, rock e musical, affermandosi come una delle voci più interessanti del panorama italiano. Con una solida formazione musicale, ha studiato presso il CET di Mogol, il Berklee College of Music e il Laboratorio IALS Musical di Roma, affinando il suo talento sia come cantante che come autrice.

Ha calcato palchi prestigiosi, lavorando con Lucio Dalla, Rosario Giuliani, Alan Sorrenti, Belinda Davids, Mitchell Brunings e come voce ufficiale della CrossSound Orchestra Sinfonica G. Rossini. Ha partecipato a numerosi concorsi internazionali, vincendo il Premio Valentina Giovagnini, BIM Music Network e il Bucharest in Music.

Nel 2022 ha raggiunto il grande pubblico partecipando a The Voice Romania, dopo apparizioni su X Factor Romania, Amici e Mondiali di Ginnastica Ritmica. La sua carriera include anche esperienze nel musical (Chicago, I Love You Freddie) e collaborazioni

sinfoniche con orchestre internazionali. Attualmente, oltre alla sua attività di performer, è vocal coach e direttrice artistica del Say Fest Fano, festival dedicato alla musica inedita.

DALILA VOICE / Dalila Voice è una cantante e vocalist con una vasta esperienza nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Diplomata in Canto presso il Centro Didattico Musicale Diapason di Modena, ha collaborato con orchestra e DJ set in prestigiosi locali e club in tutta Italia. Specializzata in musica italiana e internazionale (inglese e francese), si esibisce in spettacoli che uniscono canto, ballo e coreografie per eventi, cene spettacolo e serate di gala. Come vocalist, accompagna DJ set con musica house, deep house, RCB e funky.

Ha lavorato nei più rinomati club di Milano, Roma, Capri, Riviera Romagnola, Forlì e Marche, esibendosi in locali storici come Old Fashion, Gilda, Peter Pan, Rock Island e Villa delle Rose. Negli ultimi anni collabora con Radio Studio Più e sarà presente anche nelle date del Carnevale di Fano 2025, consolidando la sua presenza nel panorama musicale e dell’intrattenimento live.

ASIA ANTONIETTI / Asia Antonietti, in arte Asia, è una giovane cantautrice di 1G anni, nata e cresciuta a Fano. Con all’attivo sette singoli – tra cui “Bon Voyage” (in anteprima su Sky TG24) e “Suicidio Gourmet” (intervistata su Radio Lattemiele) – ha già calcato palchi importanti come Radio Deejay, l’apertura del concerto di Gaia al Summer Festival Paradise e diverse trasmissioni televisive come Nokep (Sky) e Viva VideoBox (Rai).

Asia è una cantautrice alternativa e sensibile ai temi della sua generazione, tanto da aver creato il laboratorio “Sogna come facevi da bambina”, un progetto che esplora sogni, ostacoli e paure attraverso la musica, portato avanti anche in scuole pubbliche. Nel 2024 sarà a Sanremo, dove si esibirà al Gran Galà della Stampa, unico talento emergente scelto per cantare accanto a grandi nomi della musica e del settore.

SOFIA MARZOLI / Classe 2002, Sofia Marzoli ha coltivato fin da giovane la passione per la moda. Dopo il Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro, prosegue gli studi in fashion design presso l’Istituto Modartech di Pontedera, dove è laureanda in fashion design.

Determinazione e creatività la guidano nella realizzazione del suo final work di laurea, una collezione ispirata alla sua città e in particolare al Carnevale di Fano. Attraverso questo progetto che presenterà nel corso della serata, Sofia ha voluto valorizzare le tradizioni locali, collaborando con artigiani e aziende del territorio per esaltare l’importanza dell’artigianalità e delle radici culturali della sua città.

CORRADO CORI / Dal 1985, Corrado Cori si esibisce come DJ nelle migliori discoteche italiane e internazionali, tra cui Pascià, Paradiso, Prince, Baia Imperiale e molte altre. Ha portato la sua musica anche all’estero con DJ set live a Ibiza, Montecarlo, Croazia e Corsica.

VISIONARIA / VisionAria è una compagnia e scuola di circo contemporaneo con sede ad Ancona, tra le prime in Italia a specializzarsi nella danza aerea. Nato dalla passione per le discipline corporee, il progetto artistico di VisionAria esplora l’uso dello spazio aereo e verticale, creando un affascinante cambio di prospettiva che incanta e fa sognare. Unendo acrobatica, teatro e musica, offre spettacoli innovativi e propone corsi di formazione in discipline aeree e arti circensi per tutte le età.

ALESSANDRO BALDINI DJ / Classe 1982, DJ professionista dal 1999, DJ Baldini vanta 25 anni di carriera nel mondo dell’intrattenimento musicale. Con una vasta esperienza tra club, show dinner, discoteche e eventi privati, ha lavorato nei locali più rinomati della riviera adriatica e del nord Italia, come Paradiso, Ecos, Top Club, Frontemare Rimini e Gilda Modena, oltre a esibirsi in Svizzera e nella zona del Lago di Garda.

Specializzato in house music e tutte le sue sfumature (tribal, afro, deep, tech), predilige sonorità con influenze africane, orientali e asiatiche. Oltre a far ballare, il suo obiettivo è emozionare il pubblico, portando una selezione musicale sempre ricercata e di qualità.

CAPOGIRO DANCE s THEATRE / Sul palco si esibirà Davide Accossato, rinomato tip tap performer e danzatore per Ajkun Media Arts di New York, nonché insegnante di fama internazionale con docenze nelle migliori scuole della Grande Mela. L’evento vedrà in scena una coreografia firmata da Simona Paterni, interpretata dalle talentuose Ilaria Ragnetti e Hysanj Mishel, che porteranno sul palco tecnica ed emozione attraverso il linguaggio della danza.

L’asta di beneficenza / La serata avrà un momento dedicato alla beneficenza con un’asta speciale e il cui ricavato sarà devoluto ad Openhouse, un’organizzazione no profit che crea opportunità di crescita e lavoro per giovani con disabilità intellettiva. Dal 2022 l ‘organizzazione porta avanti i nostri Openhouse Lab, laboratori di avvio al lavoro nei quali i giovani sviluppano competenze pratiche e acquisiscono esperienza per il loro futuro. Openhouse è anche un’azienda agricola sociale, nel quale il lavoro a contatto con la terra diventa uno strumento di autonomia e realizzazione. Verrà messa all’asta una statuetta in oro ritraente la dea della Fortuna realizzata da STUDIO A3 Gioielli.

Costo dei biglietti / I biglietti per la serata sono disponibili a partire da 90 euro fino a un massimo di 110 euro, a seconda della selezione dei posti sui dislocati sui vari piani.

Servizio Catering, vini e Bar / La qualità del servizio ristorazione sarà garantita dall’eccellenza di Biagiali Catering Gourmet, a firma di Massimo Biagiali, chef patron dell’Hotel Ristorante Giardino. Forte di oltre 50 anni di esperienza nella ristorazione di alto livello, la famiglia Biagiali è un punto di riferimento per l’alta cucina e il catering di eventi prestigiosi, grazie alla ricerca continua di materie prime di qualità e alla valorizzazione delle tradizioni gastronomiche del territorio.

Ogni dettaglio del servizio sarà curato con la massima attenzione per offrire un’esperienza culinaria che coniuga innovazione e sapori autentici.

La serata inizierà con un buffet di finger food accompagnato da un’isola beverage esclusiva, in cui protagonisti saranno i raffinati Rosé Brut Conti di Buscareto, ideali per l’aperitivo grazie alla loro freschezza e vivacità. Durante la cena, che prevede un menù a tre portate (due primi e un secondo), gli ospiti potranno degustare una selezione di vini della stessa cantina, scelti per esaltare i sapori delle pietanze proposte. Il perfetto abbinamento tra i piatti e i vini Conti di Buscareto garantirà un percorso enogastronomico ricercato e armonico.

Il servizio bar sarà curato dal Bon Bon Art Cafè di Fano, storico locale attivo da oltre 30 anni e considerato una vera istituzione in città. Situato a pochi passi dal Lido, è rinomato per la sua produzione artigianale di gelati, pasticceria e caffetteria, oltre a vantare un American Bar di alto livello. Con una grande attenzione alla qualità e all’innovazione, il Bon Bon offrirà per laserata cocktail e drink d’autore, completando così un’esperienza sensoriale unica.

Servizio NCC (Noleggio con conducente) / Per offrire un servizio di accoglienza completo e agevolare gli spostamenti dei partecipanti, è stata attivata una collaborazione con NCC Metauro, un’azienda di Noleggio Con Conducente con sede a Lucrezia. I partecipanti al Gran Galà potranno contattare l’azienda al numero: 392 9821074.

Il servizio di vigilanza privata durante la serata è stato affidato a un player locale: Vigilar Vigilanza Privata, un’azienda leader nel settore.

