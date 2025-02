Primo Forum marchigiano sul “Salva casa”

L’ingegneria e la politica regionale a confronto. “Riguarda moltissimi edifici marchigiani, serve per sanare piccole difformità e aiuta il mercato immobiliare”

ANCONA – Le istituzioni, i professionisti, i tecnici. Un confronto aperto alla Mole Vanvitelliana ha fatto luce su uno dei provvedimenti più discussi e attesi nel settore delle costruzioni noto con il nome di Salva-casa.

Il Decreto consente di regolarizzare le difformità, mirando a normare e semplificare le procedure edilizie, consentendo di sanare le irregolarità, ovvero tutti quegli interventi di trasformazione interna eseguiti senza titolo, come, ad esempio, l’adeguamento delle finestre, tramezzi spostati, aperture non conformi, ma anche verande, soppalchi, parti strutturali aggiunte e non documentate. L’ impatto sarà significativo anche sul mercato immobiliare in quanto permetterà di poter rendere lecita la messa in vendita di molte abitazioni altrimenti fuori da ogni possibilità di compravendita.

“Il “Salva-casa” ha sostenuto il Presidente dell’Ordine dorico, Stefano Capannelli, ha portato importanti novità con una significativa incidenza sia sulla vita quotidiana che sull’economia.. L’iniziativa di legge ha tre obiettivi principali la semplificazione, anche burocratica, delle procedure, il rilancio del mercato edilizio e la regolarizzazione di lievi difformità per dare la possibilità al cittadino di non far perdere valore di mercato alla sua abitazione, consentendo la vendita o il recupero di un immobile altrimenti fuori mercato e non recuperabile, oltre alla possibilità di utilizzo di bonus edilizi. Le linee di indirizzo e i criteri interpretativi approvati il 30 gennaio scorso- aggiungono- non sono vincolanti ma possono aiutare a calare nel territorio l’applicazione effettiva delle misure espresse nel decreto”.

L’iniziativa organizzata dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona con la collaborazione del Sole 24 Ore, si è tenuta venerdì 7 febbraio, a partire dalle 15, alla Mole Vanvitelliana. Tra gli intervenuti. Stefano Capannelli (Presidente Ordine Provinciale degli Ingegneri di Ancona), il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri Angelo Domenico Perrini, Massimo Conti (Presidente Federazione Ordini Ingegneri delle Marche), Elio Masciovecchio (Vicepresidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri) Alberto Romagnoli (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), Irene Sassetti (Tesoriera CNI), Folto il parterre degli ospiti istituzionali tra cui Francesco Acquaroli (Presidente Regione Marche) , l’ Assessore dorico all’ Urbanistica, alle attività economiche e ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio e la prima cittadina di Falconara Marittima Stefania Signorini in rappresentanza dell’ ANCI Marche.

