Il Comandante regionale della Guardia di Finanza in visita alla Tenenza di Fabriano

FABRIANO – Oggi, il Generale di Brigata Nicola Altiero, Comandante Regionale della Guardia di Finanza per le Marche, ha fatto visita alla Tenenza di Fabriano. Accolto dal Comandante della Tenenza, Sottotenente Adele Cappa, il Generale Altiero ha avuto l’opportunità di incontrare il personale in servizio, esprimendo il suo apprezzamento per l’impegno quotidiano profuso.

Durante la visita, il Sottotenente Cappa ha illustrato al Generale Altiero le principali attività operative, con un focus particolare sulla prevenzione e il contrasto dei reati economici come l’evasione fiscale, il riciclaggio di denaro, la frode e altre attività illecite. Un’attenzione speciale è stata riservata anche alla lotta alla contraffazione e alla tutela dell’economia sana.

Sono state inoltre discusse le operazioni di controllo economico e patrimoniale, che coinvolgono il tessuto imprenditoriale locale, posizionando la Tenenza come punto di riferimento per la sicurezza economica, fiscale e sociale di Fabriano. Il Generale Altiero ha ricevuto una panoramica dettagliata del contesto socio-economico della città, conosciuta per la sua tradizione industriale nella produzione di carta e per il settore degli elettrodomestici, con grandi aziende e PMI che operano nell’indotto.

La gestione del personale e la logistica sono stati altri temi chiave affrontati durante la visita, con un forte accento sulla collaborazione tra i reparti e le istituzioni locali, elemento essenziale per il successo delle operazioni della Tenenza.

Il Generale Altiero ha elogiato la professionalità, la coesione e l’impegno del personale, incoraggiandoli a proseguire con determinazione nelle loro attività quotidiane. Ha inoltre sottolineato l’importanza cruciale della missione di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, ribadendo il ruolo fondamentale nella difesa della legalità, nella tutela dei cittadini onesti, nel sostegno all’economia sana e nella promozione della leale concorrenza nel mercato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it