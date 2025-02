Pesaro set cinematografico per La Cenerentola di Rossini

PESARO – Riflettori puntati sulla città di Pesaro, set a cielo aperto del film “La Cenerentola” dall’opera omonima di Gioacchino Rossini, libretto di Jacopo Ferretti, liberamente tratta dal soggetto e dalla sceneggiatura originale di Damiano Michieletto, prodotta da Genoma Films

A dirigere il viaggio cinematografico della fiaba rossiniana, ambientata nei nostri giorni, Fabio Condemi, giovane regista di Ferrara, cresciuto a Pesaro, già noto e apprezzato nel mondo del teatro, al suo debutto nel cinema.

“Cenerentola per me è Pesaro, la città della mia infanzia e della mia adolescenza, un’opera che ascoltavo in cuffia mentre camminavo per le vie del centro. – Ha detto Fabio Condemi – questo film mi ha insegnato a separare la musica, il libretto e la trama dell’opera da un rapporto didascalico e a far viaggiare la fantasia. Rossini crea dei momenti di estasi che permettono l’uscita fuori dal corpo e il cinema è il mezzo perfetto per creare continuamente altri sguardi e altri mondi ”.

Cenerentola /Angelina è Aleksandra Meteleva di origini russe, ha studiato al Conservatorio di Pesaro: “interpretare il ruolo di Angelina in un film cambia completamente il modo di espressione rispetto al teatro, è più intimo; il personaggio è dolce, un animo puro, ma rappresenta anche tanta forza d’animo, mi emoziona molto”.

Tra le principali location del film il centro storico di Pesaro, il lungomare e l’Hotel delle Nazioni. Sono coinvolti nelle riprese circa 200 persone tra figurazioni, comparse e numerosi professionisti marchigiani.

Presente sul set pesarese il Presidente di Fondazione Marche Cultura – Film Commission Andrea Agostini “è’ un’opera che mette in risalto il nostro straordinario patrimonio culturale e celebra l’abilità di fondere cinema e musica in una narrazione unica. Un progetto cinematografico che svela la magia di Rossini e contribuisce a promuovere talenti e professionalità locali, consolidando ulteriormente la nostra identità artistica e creativa.”

L’opera prodotta da Genoma Films, con il contributo di MIC, Regione Marche PR-FESR 2021-27, Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission, è realizzata in collaborazione con Rai Cinema, Fondazione Teatro Comunale di Bologna e con il patrocinio del Comune di Pesaro.

Figurano nel cast: Maxim Mironov- Don Ramiro, Vito Priante – Dandini, José Fardilha – Don Magnifico, Marina Fita Monfort – Clorinda, Gaia Petrone – Tisbe, Aleksandra Meteleva – Angelina/ Cenerentola e Luca Pisaroni – Alidoro.

La direzione musicale è affidata al Maestro Enrico Lombardi, musiche eseguite dall’ Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna.

Sinossi del film

Durante una passeggiata mattutina per le strade di Pesaro una ragazza, Angelina, che lavora in un hotel sul lungomare, ascolta in cuffia La Cenerentola di Rossini e per sfuggire alla sua realtà quotidiana sogna di diventare la protagonista dell’opera.

In un gioco di specchi continuo tra realtà e immaginazione la trama del film si sviluppa all’interno di un hotel sul lungomare fuori stagione, dove Cenerentola lavora per il suo patrigno Don Magnifico e le sue sorellastre Clorinda e Tisbe che la vessano in tutti i modi. La visita di un mendicante (Alidoro), un angelo sotto mentite spoglie, cambierà però completamente la sua vita: i suoi desideri si realizzeranno, incontrerà un moderno principe e salirà da protagonista sul palcoscenico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it