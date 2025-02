A Fano riunione provinciale del M5S, primo passo per impostare il futuro della Regione

FANO – “Ieri sera presso la Combattente di Fano, di cui ringraziamo il presidente Serafini per l’ospitalità, si è tenuta la riunione provinciale del M5S organizzata dalla Coordinatrice territoriale e consigliera regionale Ruggeri alla presenza dei consiglieri di Pesaro Lugli e di Fano Panaroni, della referente per il centro Italia del Comitato territori del M5S l’on. Accoto e degli attivisti in rappresentanza dei gruppi del territorio”. Inizia così un comunicato diffuso oggi dal Movimento 5 Stelle.

“Durante l’incontro è intervenuto per un saluto l’on. Giorgio Fede coordinatore regionale impegnato a Roma per la votazione di un provvedimento.

“Il M5S ha tenuto una riunione strategica per tracciare la rotta verso il futuro e per discutere le priorità che verranno poste ai nostri interlocutori durante i tavoli di confronto per stringere alleanze in area progressista.

“Nel corso dell’incontro gli attivisti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su temi rilevanti e imprescindibili tra cui la tutela dei servizi pubblici quali: la sanità, l’istruzione, l’ambiente e la salvaguardia del territorio, il lavoro, la mobilità sostenibile, con l’obiettivo di rafforzare l’unità interna e prepararsi in vista delle prossime sfide elettorali.

“È proseguito così un percorso di approfondimento e di dialogo interno che permetterà di sviluppare soluzioni concrete per affrontare le problematiche che i cittadini vivono quotidianamente. L’impegno del M5S è chiaro: mettere al centro le esigenze della nostra comunità e lavorare per un cambiamento positivo e duraturo.

“La riunione ha anche posto l’accento sull’importanza di una comunicazione sempre più diretta e trasparente con i cittadini, favorendo il coinvolgimento e l’ascolto attivo delle istanze della base, da attuarsi attraverso banchetti, eventi tematici da organizzarsi su tutto il territorio provinciale.

“Durante l’incontro è stato ribadito l’impegno a consolidare il dialogo con le forze politiche che condivideranno i nostri punti di programma su cui il movimento non può prescindere per proseguire il lavoro per un futuro di crescita, di equità e di inclusione e offrire una alternativa al malgoverno della destra regionale di cui troppi esempi abbiamo quotidianamente”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it