A Jesi servizi straordinari della Polizia per il controllo del territorio

JESI – Nella giornata di ieri, nella fascia oraria pomeridiana, personale delle Volanti del Commissariato di Jesi, unitamente alle unità cinofile antidroga della Questura di Ancona , al personale della polizia municipale del comune di Jesi, nonché dell’AST- Dipartimento di prevenzione Servizio igiene alimenti, coordinate dal Dirigente, Vice Questore Dr Paolo Arena, nell’alveo delle direttive impartite dal Signor Questore di Ancona, Capocasa, d’intesa col Prefetto Valiante, hanno attuato un servizio straordinario integrato di controllo del territorio , avente quale precipua finalità l’attività di prevenzione dei reati in materia di stupefacenti e contro l’incolumità pubblica specie in corrispondenza dei locali della movida, e dei luoghi di maggior concentramento di persone provenienti da più province e regioni quali le stazioni dei bus.

Con l’impiego del cane Hermes, sono state attentamente monitorate e setacciate le aree più sensibili della città ed in particolare: le fermate dei bus in Piazzale Partigiani, Vicolo Ripanti, Via Setificio, via Granita, quartiere San Giuseppe, via Roma, Orti Pace, Piazza delle Monighette, Piazza della Repubblica in centro storico. Al contempo, sono state effettuate identificazioni a campione continuo con ispezioni e controlli in esercizi commerciali , a stretto contatto coi cittadini per rendere più tangibile la percezione di sicurezza.

REPORT

PERSONE IDENTIFICATE: 101

SOGGETTI POSITIVI AI CONTROLLI: 9

SOGGETTI EXTRACOMUNITARI: 7

VEICOLI CONTROLLATI: 40

VERBALI CDS: 3 (violazione obblighi segnaletica verticale, percorrendo una rotatoria in senso contrario, guida del monopattino senza uso casco protettivo mancanza del giubbetto catarifrangente )

ISPEZIONI E CONTROLLO STUP: 5 con esito negativo

ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 5 di cui uno sanzionato

All’atto del controllo, veniva riscontrata la mancata esposizione della licenza, il mancato adempimento alla pregressa diffida di regolarizzare l’insegna, il mancato aggiornamento del manuale Haccp. Il locale si presentava in pessime condizioni igienico sanitarie: si rendeva necessario convocare sul posto i medici dell’AST Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene alimenti di origini animale. Unitamente agli stessi, i Poliziotti del Commissariato e il personale di Polizia municipale accertava l’omessa manutenzione sia dei locali che delle attrezzature, l’assenza della cappa di aspirazione fumi che era stata smontata e collocata nelle pertinenze esterne dell’esercizio, la mancanza di acqua calda essenziale ed imprescindibile per il lavaggio e detersione di piatti e stoviglie varie. Nel locale laboratorio vi era la presenza di buchi nel soffitto ed il distacco di intonaco mentre la pedana del bancone bar si presentava in più parti danneggiata.

Il laboratorio, in particolare, versava in condizioni igieniche pessime, con sporco pregresso sul piano di lavoro degli alimenti, piano cottura, forno, affettatrice, pavimento, stessa cosa per quel che riguardava i frigoriferi, con imbrattamenti, incrostazioni varie, residui di cibi ammuffiti. Da verificare l’accisa delle bevande alcoliche. Per quanto oggettivamente riscontrato, veniva disposta la sospensione immediata dell’attività con CHIUSURA dell’esercizio in attesa del ripristino delle condizioni basilari d’igiene.

ILLECITI AMMINISTRATIVI ACCERTATI: 4 PER UN IMPORTO SANZIONATORIO COMPLESSIVO DI OLTRE 3.000 EURO

DEFERIMENTI: 2

per il reato di oltraggio a P.U. Indagato: Senegalese 59enne . L’uomo, nel corso dei controlli sul Piazzale Partigiani, veniva sorpreso con una confezione di vino da tavola da un litro in mano, ed un’altra all’interno dello zaino, in stato di ubriachezza volontaria. Per preminenti esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, veniva privato del vino e ciò scatenava la sua aggressività verbale, indifferenza nei confronti degli operatori di Polizia etichettati con parole offensive della dignità e del prestigio degli stessi nel pieno esercizio delle loro funzioni istituzionali, in luogo pubblico alla presenza di terze persone : “….matti, razzisti, pezzi di merda, andate a vaffanculo” parole ripetute con insistenza per tutta la durata del controllo. Pertanto, si procedeva al suo deferimento all’AG redigendo il verbale di elezione domicilio e nomina difensore.

Per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Indagato: napoletano 41enne.

Un equipaggio volante si recava presso un immobile in quanto veniva richiesto l’ausilio della forza pubblica per l’esecuzione di uno sfratto a carico di un uomo di origini partenopee. Unitamente ad un ufficiale giudiziario, veniva forzata la serratura della porta d’ingresso che da accertamenti risultava essere in uso esclusivo ad un napoletano. All’interno della casa, oltre agli oggetti personali dell’uomo, sul tavolo della cucina , veniva rinvenuto un contenitore in vetro con dentro sostanza stupefacente verosimilmente del tipo marijuana , un involucro in cellophane contenente sostanza del tipo hashish ed altra sostanza del tipo marijuana riposta all’interno di una custodia in plastica trasparente. Il narcotest dava conferma della tipologia di droga del peso complessivo di 2,48 gr di marijuana e 0,21 di hashish. La droga , veniva posta in sequestro penale e l’utilizzatore dell’immobile , che vantava già dei precedenti per uso personale stupefacenti , reati predatori e contro la persona nonché gravato dalla misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore di Ancona, deferito in stato di libertà all’AG competente per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

hashish

