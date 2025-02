Truffa online a Fabriano, scoperto e denunciato l’autore

FABRIANO – I Carabinieri di Fabriano, a seguito di indagini, hanno denunciato per truffa aggravata un trentenne campano, già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati. L’indagine è scaturita dalla denuncia di un quarantenne fabrianese il quale, ingolosito dall’annuncio di vendita di due fari per la propria automobile su un noto sito di e-commerce a un prezzo apparentemente molto vantaggioso, aveva effettuato un bonifico di 180 Euro senza mai ricevere la merce. Attraverso il monitoraggio dell’account del venditore è stato quindi possibile risalire alla sua identità. Allo stato si stanno verificando le transazioni commerciali effettuate dall’account intestato all’uomo per individuare eventuali ulteriori raggiri compiuti con il medesimo sistema.

L’attività compiuta dai militari non è occasionale ma rientra in una più ampia strategia di contrasto alle truffe in danno di anziani e persone fragili messa in campo dall’Arma di Fabriano, che prevede, oltre ad una efficace risposta investigativa al verificarsi di analoghi episodi, anche campagne di sensibilizzazione “porta a porta”. Lunedì scorso, ad esempio, il Comandante della Stazione, Luogotenente C.S. Giuseppe Alesci, ha tenuto un incontro con una platea di 60 cittadini, la maggior parte anziani, riunendoli nella sala teatro della Chiesa Sacra Famiglia per metterli in guardia dalle più recenti tecniche di raggiro (da quella del finto carabiniere al c.d. spoofing), oltre che dalle infinite insidie che possono presentare le transazioni on-line.

