Mondolfo Marotta sempre più ciclabile: promosso da 2 a 3 bike smile

MONDOLFO – Si è svolta la cerimonia di consegna delle bandiere 2025 dei Comuni Ciclabili, organizzata dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. In questa occasione, il Comune di Mondolfo è stato promosso da 2 a 3 bike smile, un traguardo accolto con grande soddisfazione dall’Amministrazione Barbieri. Questo riconoscimento premia l’impegno costante per lo sviluppo e la promozione della mobilità sostenibile, frutto di numerosi progetti e iniziative che hanno migliorato la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini.

Il traguardo del livello 3 bike smile è il risultato di numerosi interventi realizzati negli anni, tra cui la Ciclovia Adriatica, il percorso ciclopedonale Centocroci-San Sebastiano, la pista ciclopedonale “Mondolfo Airfield”, e il collegamento tra via XXV Aprile/Via Primo Maggio e via della Luna.

Un altro passo fondamentale è stato la riqualificazione del Lungomare Sud nel 2024, che ha trasformato alcuni tratti di ciclabile in corsie bidirezionali separate e protette, garantendo maggiore sicurezza agli utenti; inoltre un altro progetto significativo conclusosi nel 2024 è il percorso ciclopedonale che unisce Centocroci a San Gervasio, il quale non solo ha migliorato la connessione tra due quartieri, ma soprattutto ha garantito ai cittadini una mobilità sicura e protetta.

A questi si aggiungono gli interventi di ampliamento delle zone pedonali, in particolare quelle attivate durante la stagione estiva sul lungomare, e l’introduzione delle zone 30, che contribuiscono a ridurre gli incidenti migliorando la sicurezza.

Nel 2025 sono previsti nuovi e importanti progetti, verrà inaugurato insieme alla Regione Marche e al Comune di Senigallia il Ponte ciclopedonale sul Cesano. Inoltre, partiranno anche i lavori per la Ciclovia del Cesano lungo la Sp “Cesanense” e altri interventi specifici, come il collegamento ciclopedonale tra via Montemarino e via Cardarelli, la messa in sicurezza di via Gagarin nel quartiere di Piano Marina e il completamento del percorso ciclopedonale tra via Berlinguer e via del Sole. Proseguiranno anche le iniziative con le scuole, che promuovono la mobilità sostenibile, insieme a eventi che valorizzano politiche bike-friendly.

Per l’assessore alla Mobilità Sostenibile e Lavori Pubblici Filomena Tiritiello: “La promozione da 2 a 3 bike smile rappresenta un importante traguardo e una grande soddisfazione per il lavoro che stiamo portando avanti. Questo riconoscimento conferma che gli sforzi e gli investimenti in una rete ciclopedonale sicura e ben collegata, insieme a politiche mirate per la sicurezza stradale stanno dando risultati concreti. Ci incoraggia a proseguire con rinnovato impegno, a rafforzare la mobilità sostenibile e a promuovere una città vivibile per tutti i cittadini”.

