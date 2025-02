Da Gradara al Motorsport Mondiale “Wheel and Meal: l’evoluzione della fornitura food & beverage”

Un’attività lanciata da Giacomo Palazzi, insieme ai suoi soci, attraverso il percorso fatto in Adria Market a Gradara

GRADARA – Il motorsport non è solo velocità, strategie e competizione in pista. Dietro le quinte, un’intera macchina organizzativa lavora per garantire il massimo delle prestazioni a team, piloti e addetti ai lavori. Un aspetto fondamentale di questa logistica è la fornitura di cibo e bevande, un settore che richiede precisione, affidabilità e un livello di servizio impeccabile. È proprio per rispondere a queste esigenze che nasce Wheel and Meal, un’azienda che rappresenta la naturale evoluzione di anni di esperienza maturata nel settore.

Dall’esperienza alla rivoluzione del servizio

Wheel and Meal è il frutto di un percorso solido e strutturato, costruito sulla base dell’esperienza diretta e dei feedback raccolti nel tempo. Il fondatore, Giacomo Palazzi, e il suo team hanno operato per anni nell’ambito della fornitura food & beverage per il motorsport, collaborando con i principali team e hospitality di campionati di livello mondiale come la Formula 1 e il MotoGP. Questa lunga esperienza ha permesso di identificare criticità e margini di miglioramento nei processi di approvvigionamento e logistica, ispirando la nascita di una realtà pensata per offrire un servizio su misura, efficiente e senza precedenti.

Un servizio su misura per un settore esigente

Si distingue per la capacità di fornire qualsiasi tipo di prodotto richiesto dai team e dai catering del motorsport, eliminando le complessità legate alla gestione degli ordini e delle consegne. La missione dell’azienda è garantire la massima qualità e puntualità, risolvendo le problematiche che storicamente hanno reso difficile l’approvvigionamento nei paddock.

Offre una soluzione chiavi in mano, che semplifica il lavoro di chi opera in questo settore frenetico e ad alta pressione. Consegne programmate, prodotti selezionati su richiesta, supporto logistico su scala internazionale e la possibilità di avere un unico referente per tutte le esigenze fanno di Wheel and Meal un punto di riferimento per il motorsport. Inoltre, l’azienda ha esteso la propria attività anche ad altri grandi eventi di alto profilo al di fuori del motorsport, offrendo lo stesso livello di precisione e personalizzazione a organizzatori di eventi esclusivi, corporate e hospitality di lusso.

L’innovazione che il settore aspettava

Fino ad oggi, le hospitality e i team hanno dovuto affrontare le sfide di una logistica frammentata, con fornitori diversi per ogni paese e difficoltà nel garantire continuità nella qualità dei prodotti. Con questo servizio, questo problema viene superato grazie a una rete consolidata di partner, una logistica ottimizzata e un servizio studiato nei minimi dettagli per adattarsi alle esigenze di ogni cliente.

Non si tratta di un nuovo player che entra nel mercato senza conoscere le sue dinamiche, ma di una realtà costruita da professionisti che hanno vissuto e lavorato per anni all’interno di questo ambiente. Questa conoscenza diretta ha permesso di progettare un modello di business che risponde in modo efficace alle reali necessità del settore. Ogni scelta fatta dall’azienda nasce da una richiesta concreta del cliente o dall’obiettivo di mettere sempre la sua soddisfazione al primo posto, garantendo un servizio altamente personalizzato e all’altezza delle aspettative.

Un futuro in crescita

L’obiettivo di Wheel and Meal è rendere più semplice ed efficiente la gestione delle forniture food & beverage per i professionisti dello sport motoristico, offrendo un servizio all’altezza delle loro aspettative. Il motorsport è pronto per questa rivoluzione, e Wheel and Meal è qui per guidarla.

“Wheel and Meal nasce dall’esperienza maturata insieme a miei altri soci fondatori nel mondo del motorsport all’interno di Adria Market – spiega Giacomo Palazzi -. Nel corso degli anni abbiamo raccolto feedback ed esigenze da parte degli chef riguardo prodotti ed esigenze logistiche che verranno soddisfatte tramite il nostro servizio. Il segreto del nostro successo, se possiamo dire così, è che noi ci sentiamo parte integrante dei team e del successo dei team. Per fare un esempio, quando Hyundai ha vinto il mondiale rally, ci siamo sentiti vincitori insieme a loro, quando Pramac ha vinto il mondiale la stessa cosa. Questo ti permette di mettere passione e impegno nel lavoro di supporto agli hospitality del motorsport” – conclude Palazzi.

