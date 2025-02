Al Teatro Panettone di Ancona una serata al ritmo di “Funk e Soul”

ANCONA – Al Teatro Panettone di Ancona, andrà in scena uno spettacolo unico nel suo genere: una serata dedicata al funk e al soul, con protagonisti i Dadfunk e l’eccezionale voce di Sulene Fleming, nota per la sua collaborazione come cantante principale dei leggendari The Brand New Heavies. Domenica 9 febbraio, a partire dalle 18.

Questo non sarà un semplice concerto, ma una vera e propria celebrazione della musica suonata dal vivo. La combinazione della band e di Sulene Fleming promette di portare il pubblico in un viaggio musicale emozionante, dove il funk, il soul e il groove saranno i protagonisti assoluti.

Chi sono I Dadfunk?

I Dadfunk sono una formazione unica nel panorama del funk e soul contemporaneo, composta da musicisti di calibro internazionale: Francesco Mendolia: batterista degli Incognito, simbolo di groove e precisione; Emiliano Pari: tastierista e direttore musicale dei Dirotta Su Cuba, con una carriera costellata di successi; Donato Sensini: sassofonista storico, noto per le sue collaborazioni con Massimo Ranieri; Francesco Benotti: chitarrista milanese, grande interprete della tradizione funky; Marcello Sutera: bassista di fama internazionale, con collaborazioni al fianco di artisti del calibro di Dennis Chambers, Peter Erskine e Trilok Gurtu.

lla serata del 9 febbraio protagonista la guest star Denny Losito. Il suo vero nome è Donato Losito (classe ’65), nato a Gioia del Colle in provincia di Bari. Cantante e dj italiano, membro dei Double Dee. Nel 1990 arriva al successo mondiale insieme ai Double Dee con Found Love. Nel ’91, è la volta di Don’t you feel? e dell’album omonimo Double Dee. Nel ’92 esce il singolo People Get Up. Nel ’96 altro grande successo in collaborazione con i Datura con il brano Voodoo Believe. Nel ’96 fonda i Kaìgo con Gianluca Mosole, mentre a maggio 2003 arriva un altro singolo: Shining.

Ha partecipato nel 2004 al Festival di Sanremo insieme a Las Ketchup, con il brano Single. Nel 2005 prova l’esperienza dei reality show, e prende parte alla seconda edizione di Music Farm, condotto da Simona Ventura. Nel 2013, ancora un programma televisivo, questa volta The Voice of Italy, dove viene eliminato alla decima puntata. Nel 2021, inizia una collaborazione con Paolo Visnadi, utilizzando lo pseudonimo Songfactory, al singolo I’m on Fire con il featuring di Den Harrow.

Per info e biglietti: 3917731701; info@colletivofunk.com

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it