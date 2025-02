A Fano l’Amministrazione incontra il Tavolo economico: strategie per il turismo, lavori pubblici e centro storico

FANO – “Abbiamo voluto presentare l’atto di indirizzo sulle strutture ricettive e lo sviluppo turistico della città, sottolineando la necessità di incrementare la disponibilità di posti alberghieri”. Il sindaco Serfilippi insieme alla giunta ha incontrato oggi pomeriggio il tavolo economico per delineare insieme le strategie di sviluppo della città. Durante la riunione sono stati affrontati temi centrali per per il futuro di Fano: dalla valorizzazione turistica al piano parcheggi, fino ai lavori pubblici e alla mobilità in centro storico.

Sul turismo è emersa la volontà di attrarre nuovi investitori, lavorando insieme agli operatori economici per individuare le soluzioni migliori. In questo contesto, l’amministrazione si è impegnata a destinare risorse significative per la riqualificazione del lungomare e per incentivare il miglioramento delle strutture esistenti, snellendo le procedure urbanistiche per agevolare chi vuole investire nel settore. Il confronto proseguirà nelle prossime settimane con il coinvolgimento degli operatori economici, che saranno chiamati a contribuire alla definizione delle strategie più efficaci per il rilancio di questo settore così strategico.

Rilevante è stato il confronto sul cronoprogramma dei lavori pubblici nella città. È stato deciso di posticipare la maggior parte degli interventi previsti in Via Nazario Sauro e di far partire il cantiere più complesso, quello di Via Gentile da Fabriano, solo al termine della stagione estiva, con l’intento di ridurre al minimo i disagi. Il tavolo economico ha posto l’accento sul rispetto delle tempistiche, soprattutto per gli interventi sul lungomare che coinvolgono tantissimi operatori economici.

Si è discusso anche del centro storico, con la condivisione della necessità di installare quanto prima le telecamere per la ZTL, mantenendo invariate le attuali aree di traffico limitato. Accolta positivamente l’idea dell’amministrazione comunale di realizzare un’area pedonale in Via Bovio, garantendo comunque il passaggio ai residenti di Via Alessandrini, Via De Borgogelli e Via Apolloni. La novità riguarda una visione più ampia di valorizzazione del centro storico, con il prolungamento della passeggiata di Corso Matteotti fino a Piazza Sansovino, dove si trova la Basilica di San Paterniano. Il progetto verrà illustrato domani al Comitato del Centro Storico e sarà approvato in via definitiva giovedì in Giunta.

Infine, è stata messo in evidenza un nuovo piano parcheggi, che prevede l’introduzione di abbonamenti dedicati a residenti e attività economiche in alcune aree limitrofe al centro storico. Soddisfatte tutte le parti in causa che intendono proseguire il lavoro nelle prossime settimane per approfondire i temi trattati e definire le azioni operative.

