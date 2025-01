Per il Palasport di Piobbico la Provincia firma la convenzione con il Comune e l’Istituto Alberghiero 

PIOBBICO – Il presidente Giuseppe Paolini e il direttore generale Marco Domenicucci hanno siglato in mattinata la convenzione con il Comune di Piobbico e l’Istituto Omnicomprensivo Celli-Michelini Tocci relativa all’utilizzo del palazzetto dello sport di proprietà della Provincia in località Isola per la palestra della scuola e per le associazioni e società sportive autorizzate dall’amministrazione comunale. La firma è avvenuta all’interno dell’Istituto Alberghiero, alla presenza del sindaco Alessandro Urbini, del segretario comunale Valeria Avaltroni, del responsabile tecnico Monia Ceccarelli, del consigliere comunale Walter Pazzaglia, del dirigente scolastico Luciano Antonelli e della vicepreside Antonella Painelli.

«Con l’occasione – spiegano il presidente e il direttore – abbiamo fatto anche il punto sui lavori della Provincia per la nuova sede dell’Istituto Alberghiero. Dopo un anno e mezzo di cantiere l’intervento è in dirittura d’arrivo, in linea con i tempi. Nel mese di febbraio sono previsti i collaudi e a breve i ragazzi potranno entrare nella nuova scuola. Completamente antisismica, in legno e all’avanguardia sul piano dell’efficientamento energetico grazie alla classificazione ‘Nzeb’: un’operazione virtuosa che ci consentirà di risparmiare sull’affitto attuale, consegnando ai ragazzi una scuola sicura. Una bella notizia per un Istituto importante per l’entroterra», sottolineano Paolini e Domenicucci. L’investimento è di oltre cinque milioni di euro, con progetto finanziato grazie al Piano triennale regionale per l’edilizia scolastica. Dalla vecchia palestra, in aggiunta, sarà ricavata un’aula polivalente per la scuola.

Soddisfatto il sindaco Urbini, che commenta così la firma odierna: «Abbiamo condiviso il progetto sul palasport nella sua interezza. C’era una difficoltà da parte del Comune per il mantenimento dell’impianto e la Provincia versava già un contributo per le attività dell’Alberghiero. Abbiamo quindi preferito non creare altre strutture ma valorizzare il palasport esistente, cedendolo alla Provincia in diritto di proprietà a fronte di un corrispettivo (250mila euro, ndr). Oggi arriviamo alla fine del percorso anche sul suo utilizzo che sarà a vantaggio della scuola e della comunità. Per questo ringrazio la Provincia per la collaborazione».

