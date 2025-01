L’Open day importante occasione per i giovani di Fano

FANO – Un’occasione per crescere. Martedì 4 febbraio, dalle ore 15:00 alle 17:30, alla Mediateca Montanari, in Piazza Amiani, 1, si terrà l’Open Day del Servizio Civile Universale 2025, un evento promosso dal Comune di Fano, in collaborazione con l’Informagiovani Dedalo, per presentare ai giovani del territorio le opportunità offerte dal Servizio Civile.

Durante l’incontro verranno illustrati i 30 progetti attivi nel territorio e saranno presenti le realtà ospitanti, che offriranno l’opportunità di accogliere oltre 60 nuovi volontari. Si tratta di un’occasione importante per i giovani interessati a svolgere un’esperienza formativa e di cittadinanza attiva, con la possibilità di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Il Servizio Civile Universale è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni e prevede: un percorso di formazione teorica e pratica, un impegno settimanale di circa 25 ore per un periodo compreso tra 8 e 12 mesi e un compenso economico di € 507,30 mensili.

L’iniziativa coinvolge diverse aree di intervento, tra cui: Cultura e valorizzazione del patrimonio storico, Assistenza e supporto alle fasce più fragili della popolazione, Ambiente e protezione civile, Educazione e promozione sociale, Sport e inclusione

A sottolineare l’importanza del Servizio Civile per la comunità e per i giovani, il Sindaco di Fano, Luca Serfilippi che ha dichiarato: “Il Servizio Civile è una straordinaria opportunità per i giovani di Fano, non solo per mettere le proprie energie e competenze al servizio della comunità, ma anche per maturare esperienze significative e acquisire capacità utili per il proprio futuro personale e professionale. Invito tutti i ragazzi interessati a partecipare all’Open Day per conoscere da vicino le realtà coinvolte e le tante possibilità offerte da questa esperienza”.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sui progetti disponibili, è possibile consultare il sito dell’Informagiovani Dedalo (www.ambitofano.it/dedalo-informagiovani) e seguire le pagine Facebook e Instagram del servizio.

Gli interessati possono partecipare all’evento di presentazione il 4 febbraio per conoscere tutte le opportunità disponibili.

