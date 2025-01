La Polizia ha incentivato a Jesi l’attività di controllo di persone e veicoli

JESI – Nella giornata di ieri, nella fascia oraria pomeridiana/serale personale della Polizia di Stato del Commissariato di Jesi, unitamente a personale del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, coordinate dal Dirigente Vice Questore dottor Paolo Arena, nell’alveo delle direttive impartite dal Questore di Ancona, Capocasa, d’intesa con il Prefetto Valiante, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio. C’è stata una vera e propria terapia della prevenzione per impedire la recrudescenza dei reati contro l’incolumità pubblica, di tipo predatorio ed in materia di stupefacenti.

Gli equipaggi impiegati in maniera sinergica nell’azione combinata volta alla prevenzione e repressione dei reati ed al contrasto del degrado urbano, hanno concentrato i posti di controllo nelle aree più sensibili della città, intensificando soprattutto l’attività identificativa di perone ed il controllo di veicoli, di fondamentale importanza per comprendere la presenza di eventuali pregiudicati in trasferta nel territorio per finalità illecite, ed in particolare: Via Garibaldi, via Setificio, Orti Pace, quartiere San Giuseppe, Giardini Pubblici, di Viale Cavallotti, Porta Valle, Piazzale Partigiani.

Al contempo, sono state effettuate identificazioni a campione continuo, procedendo ad attività di polizia di prossimità a stretto contatto coi cittadini per rendere più tangibile la percezione di sicurezza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it