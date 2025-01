In via di completamento i lavori sulla strada tra Fenile e Carignano

FANO – Sono in via di completamento i lavori sulla strada che collega Fenile a Carignano, un’arteria strategica non solo per i residenti, ma anche per le attività economiche e produttive della zona. L’intervento, atteso da anni dai cittadini, consentirà di risolvere il problema dei frequenti allagamenti che rendevano la strada impraticabile in caso di maltempo.

“Era un intervento molto atteso dalla città – dichiara l’Assessore alle Manutenzioni Alessio Curzi, che questa mattina si è recato sul posto per verificare lo stato di avanzamento dei lavori – Ogni volta che si verificava un temporale, questa strada si allagava completamente, diventando impraticabile sia per le auto che per i motorini. Ricordiamo che, oltre ai mezzi privati, qui transitano anche numerosi ragazzi. Era necessario garantire sicurezza e percorribilità.”

Nel concreto, “Abbiamo convogliato le acque provenienti da monte in un pozzetto, che per caduta attraversa la strada e porta l’acqua a valle. Inoltre, lungo la strada sono state installate delle bocche di lupo, che permettono il corretto deflusso delle acque meteoriche, evitando ristagni pericolosi.”

L’Assessore Curzi ha sottolineato: “Non possiamo risolvere immediatamente tutte le criticità, ma stiamo lavorando con determinazione per rispondere alle esigenze di tutte le periferie, molte delle quali oggi si trovano in condizioni non decorose e poco sicure. Con i giusti tempi, daremo le risposte necessarie che i cittadini si aspettano”.

