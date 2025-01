A Fano tornano gli Stati generali per l’innovazione sociale

Appuntamento dedicato a co-progettazione e amministrazione condivisa

FANO – Dopo il successo del primo incontro, gli Stati Generali per l’Innovazione Sociale tornano per un secondo appuntamento ricco di spunti e approfondimenti. L’incontro si terrà mercoledì 29 gennaio alle ore 16.30 presso il Centro Pastorale Diocesano, con un focus dedicato a “Elementi metodologici e tecnici per promuovere la coprogrammazione, la coprogettazione e l’amministrazione condivisa”.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Luca Serfilippi, seguiti dagli interventi di esperti e operatori del settore. Luca Fazzi, professore ordinario dell’Università di Trento, introdurrà il tema con un intervento su “Coprogrammare e co-progettare: metodi e approcci”.

Franco Pesaresi, Direttore ASP 9 di Jesi, si soffermerà su “Abitare il territorio: procedure e regolamenti sull’Amministrazione condivisa e sulla Coprogettazione.” Roberta Galdenzi, coordinatrice dell’ATS 6, fornirà una fotografia aggiornata dell’andamento dei lavori, delineando i progressi finora raggiunti.

A seguire, l’intervento di Giovanni Di Bari, referente del Tavolo Terzo Settore Locale di Fano, che guiderà un laboratorio di approfondimento pratico.

Le conclusioni e la definizione del percorso successivo saranno affidate all’assessore alle Politiche Sociali Lucia Tarsi che tirerà le fila dell’evento e delineerà i prossimi passi per consolidare il cammino verso un’innovazione sociale condivisa. “Questo appuntamento – ha dichiarato l’assessore Tarsi (nella foto) – rappresenta un ulteriore passo in avanti per costruire sinergie tra istituzioni e Terzo Settore. L’obiettivo è rafforzare una cultura amministrativa basata sulla collaborazione, in cui la coprogettazione diventi uno strumento concreto per rispondere ai bisogni della comunità in modo efficace e partecipato”.

Questo secondo appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per approfondire temi cruciali per la costruzione di un modello di amministrazione inclusivo e partecipativo, unendo cittadini, istituzioni e realtà del Terzo Settore.

www.laltrogiornale.it