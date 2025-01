“I lavori in Via Verdi sono una vittoria di Insieme per Chiaravalle, ma non basta”

CHIARAVALLE – Da Roberto Sabbatini, Silvia Camerucci e Matteo Bitti del Gruppo Insieme per Chiaravalle riceviamo: “Dopo anni di segnalazioni, richieste e insistenza, finalmente i lavori in Via Verdi vedono la luce. Una piccola, ma significativa vittoria per noi di Insieme per Chiaravalle e, soprattutto, per i residenti che da troppo tempo convivono con condizioni di traffico insostenibili e livelli di inquinamento ormai intollerabili.

“I lavori previsti sono una prima risposta alle necessità ma non sufficiente. Il progetto approvato prevede interventi importanti per migliorare la sicurezza e la vivibilità della zona. Nello specifico, verranno realizzati due attraversamenti pedonali rialzati e illuminati grazie all’installazione di nuovi punti luce LED. Inoltre, saranno introdotte isole pedonali salvagente, con l’obiettivo di rendere più sicura l’area compresa tra il Parco Allende e la farmacia. Il costo complessivo dell’opera è di 100.000 euro.

“Si tratta di un passo avanti, che dimostra il serio lavoro in consiglio comunale del gruppo Insieme per Chiaravalle. Tuttavia, non possiamo ritenerci pienamente soddisfatti.

“Se da un lato i lavori in Via Verdi rappresentano un miglioramento tangibile, dall’altro restano ancora alcune criticità che devono essere affrontate.

“Prima fra tutte, l’assenza di telecamere agli ingressi di Via Verdi per un puntuale controllo della qualità e della quantità del traffico, sono inoltre un elemento essenziale non solo per la sicurezza dei pedoni, ma anche per monitorare il rispetto delle normative sul traffico e per scoraggiare comportamenti scorretti alla guida.

“Un’altra questione irrisolta, che continuiamo a segnalare con forza, riguarda la necessità di ripensare la collocazione del mercato delle erbe. Ogni venerdì mattina, infatti, l’evento genera un caos indescrivibile, congestionando non solo Via Verdi ma anche una parte significativa del centro città. È evidente che, senza un piano strutturato per la gestione di questa situazione, i disagi per i residenti e i commercianti continueranno a pesare, vanificando in parte gli sforzi messi in campo con i lavori.

“Un impegno che non si ferma. Insieme per Chiaravalle continuerà a battersi per ottenere risposte concrete su questi punti critici. Riteniamo che il miglioramento della sicurezza e della qualità della vita in Via Verdi debba essere un percorso completo e non lasciato a metà”.

