Charly è il nuovo campione europeo dei superleggeri / FOTO

OSIMO – Charly ce l’ha fatta ed il titolo Europeo EBU Silver dei superleggeri è saldamente nelle sue mani!

Dodici riprese tirate allo spasimo ed un titolo strappato ad un campione vero, quale si è dimostrato il francese Kani, che ha lottato con tutti i mezzi, quelli leciti ed anche quelli conditi da varie scorrettezze come le tenute plateali ed i colpi alla nuca. Il pugile fidardense ha fatto suo il combattimento con la voglia di vincere; ci ha sempre creduto ed ha portato a casa il risultato.

Una split decision con il giudice polacco Godart che gli ha dato due punti di vantaggio (115 a 113), l’ungherese Bela tre punti (116 A 113) mentre l’austriaco Homovic ha dato Kani vincente per due punti (115 a 113). Sul nostro personalissimo cartellino avevamo tre punti per Charly.

Una vittoria di misura e sofferta ma per questo ancora più bella e meritata costruita soprattutto nella prima parte dove il campione è stato pressato e stretto alle corde in più occasioni. Fino alla sesta ripresa Metonyekpon era nettamente in vantaggio, poi Kani è andato a segno con colpi diritti più precisi ma sul finire è stato ancora il pugile di casa ad imprimere il suo sigillo soprattutto nella ripresa finale in cui ha dimostrato di avere maggiori energie mentre il suo avversario portava sul volto i segni della battaglia.

Un combattimento disputato in fase tecnica con il francese maggiormente a segno dalla distanza con il jab mentre Charly ha messo a bersaglio i colpi più duri, alternati al bersaglio grosso ed al volto, dalla media e corta distanza. Un successo meritatissimo che sintetizziamo con le parole pronunciate dal nuovo campione “questo titolo non è un punto di arrivo ma l’inizio di una nuova partenza” ed in effetti anche la sua promoter Alessandra Branco del team Magnesi ha confermato l’intenzione di puntare ancora più in alto sin da subito e possibilmente localizzando gli eventi qui nella nostra regione.

Anche Mattia Occhinero, nei Super Bantam, ha superato il suo avversario: il colombiano Cuello che sin dalle prime battute ha messo subito in chiaro che non era venuto per perdere ma per giocarsi tutte le sue carte ed in effetti è stato un avversario ed un test più che attendibile. Solo una volta nel corso delle sei riprese ha piegato le gambe su un montante al fegato ma poi, pur surclassato, ha risposto sempre ed ha terminato orgogliosamente in piedi.

Un buon test dicevamo per l’anconetano Occhinero che dovrebbe disputare un match di un certo impegno fra marzo ed aprile così come confermatoci anche dalla promoter Alessandra Branco. Ovviamente per matches di diverso spessore occorre il pugile che abbiamo visto battere Iuliano Gallo ma la preparazione va anche adeguata all’avversario che si deve incontrare. Tre i punti di vantaggio, a nostro parere, per Occhinero che si è aggiudicato 4 riprese ne ha perso una, la quarta, ed ha impattato la terza.

Discreta la partecipazione del pubblico che ha apprezzato non solo la vittoria dei propri beniamini, segnatamente per Charly, ma anche per lo spettacolo offerto che è stato sicuramente di livello. Eccellente l’organizzazione sia della Magnesi Team che della Boxing Club Castelfidardo.

Ed ora? Per il pugile di Castelfidardo si aprono nuove interessanti prospettive: un nuovo inizio come lui stesso ha detto denso di nuove opportunità a livello continentale. Per Occhinero la caccia all’europeo Silver.

In apertura otto godibilissimi combattimenti fra dilettanti che hanno preparato l’atmosfera per il main event.

Arbitri Giudici per il titolo EBU: Carrasco Lazzaro (Spagna), Bela Florian(Ungheria), Homovic Ilan (Austria) Gortat Robert (Polonia). Per il sottoclou: Di Clementi Sauro, Pecorari Elisa, Longarini Fabrizio, Ngeleka Musangu. Commissario di Riunione: Gabriele Fradeani, Medico di servizio Roberto Brfuscoli; annunciatore Giorgio Tricarico; presidio sanitario: Croce Rossa di Osimo; Supervisore: Marco Giuliani (Belgio)

I risultati

Pesi superleggeri titolo Ebu Silver: Charlemagne Metonyekpon ( Kg 63,400 – Team Magnesi) batte Mohamed Kani ( Kg 63,400 – Francia) punti 12 round;

Pesi super bantam: Mattia Occhinero (Kg 57,100 – Team Magnesi) batte Omar Cuello (Kg 56,900- Colombia) punti 6 riprese.

Dilettanti

Junior kg 48: Grimaldi Giacomo (BC.C.) e Yousef Ariq ( Pug. Jesina) pari,Kg 54: Campeggio Giorgio (Pug. Jesina) b. Paoloni Federico (B.C.C.),kg 57: Di Rocco Bryan ( Ruffini Team)b. Marucci Gregorio (B.C.C.); Elite 2^ kg 71: Shala Rotatori (Pug. Jesina) b. Borgogna Alessandro (B.C.C.), kg 67: Falcioni Alessio (Ruffini Team) b. Omiccioli Matteo (B.C.C.), kg 54: Rosicarello Andrea (B.C.C.)b. Guiducci Christian ( Montecchio Sport), Agliottone Simone (S.GiorgioBoxing) b. Accoroni Filippo (Pug. Jesina); Elite kg 63,5: Gioacchini Leonardo (Dorica) b. Kolodziej Davide (B.C.C.)

