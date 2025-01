Stasera a Osimo Charlemagne Metonyekpon è deciso a conquistare il titolo europeo dei superleggeri

di GABRIELE FRADEANI

OSIMO – Grande l’attesa per la riunione di pugilato di questa sera al Palabaldinelli di Osimo in cui il clou sarà retto dal tentativo di Charlemagne Metonyekpon di fregiarsi del titolo Europeo Boxing Union Silver dei pesi superleggeri attualmente in possesso del francese di origini marocchine Mohamed Kani.

Un match difficile con due atleti che sulla carta si equivalgono: 15 vittorie ed una sola sconfitta per Charly, 23 vittorie e 4 sconfitte per il francese. Nessuno dei due possiede il pugno risolutiva ma sono entrambi dei tecnici di primordine.

Di spalla, e che spalla, avremo il supergallo anconetano Mattia Occhinero, già campione italiano dei piuma ed attualmente campione WBC del mediterraneo, titolo conquistato lo scorso ottobre qui ad Ancona in un match memorabile contro Iuliano Gallo.

Per questa occasione gli verrà opposto il colombiano, con licenza spagnola, Yin Arley Calcedo , un giovane di 23 anni con all’attivo 42 combattimenti e quindi con un esperienza decisamente maggiore del pugile anconetano che ha un record di 14 combattimenti con 11 vittorie di cui ben sette per ko.

Un combattimento sicuramente “vero” con il pronostico a favore di Occhinero non foss’altro che per la sua notevole potenza che gli potrebbe consentire di piazzare il colpo determinante.

In apertura il Boxing Club Castelfidardo presenta sette matches dilettantistici che dalle 19 provvederanno a scaldare l’atmosfera in attesa del main event. I professionisti dovrebbero iniziare intorno alle 21,30.

Abbiamo chiesto a Charly e ad Occhinero le loro impressioni sul combattimento di questa sera ed il loro stato di preparazione.

“Ho smaltito gli ultimi etti di peso superfluo – è Mattia Occhinero che parla – e sono a posto con la preparazione. Mi sono allenato duramente, la mia forma è perfetta e voglio fare bella figura per coloro che mi seguono e credono in me ed anche perché la mia manager Alessandra Branco sta preparando un combattimento impegnativo a livello europeo per aprile e non posso fallire. Questa sera vedrete il migliore Occhinero, quello del match ad Ancona contro Gallo. Voglio dare spettacolo: il pubblico ha il diritto di divertirsi e ce la metterò tutta. Il mio avversario ha tanta esperienza ma penso di avere dalla mia più potenza e soprattutto determinazione e voglia di arrivare”.

Charly ci ha detto: “E’ la seconda volta che provo a conquistare il titolo Silver della EBU. Nel primo match che ho disputato in Francia contro Walid Ouizza ho subito la mia prima sconfitta non sicuramente limpida se è vero che anche i giudici si sono divisi sul verdetto. Ora ritento con un altro francese, Mohamed Kani, che ha le mie stesse caratteristiche: tecnica e velocità. E’ sicuramente un avversario di tutto rispetto ma questa sera davanti al mio pubblico voglio vincere e voglio quella cintura che mi permetterà di puntare ancora più in alto.

“Per quanto riguarda la preparazione ho nelle gambe e nei polmoni chilometri su chilometri di footing fatto su tutte le strade della nostra provincia. Ho fatto sparring a non finire e mi sono portato anche in Albania per completare la mia preparazione cercando atleti con le stesse caratteristiche di Kani e soprattutto pugili impostati in guardia destra.

“Sono conscio della difficoltà dell’impresa ma ho la massima fiducia nei miei mezzi, nel mio promoter e in Marra e Gabbanelli che hanno seguito la mia preparazione e non ultimo di quegli sportivi che mi hanno sempre seguito con affetto e mi danno una carica eccezionale . Questo titolo per me non è un punto di arrivo ma l’inizio di qualcosa di più grande spessore che deve cominciare da questa sera”.

Abbiamo sentito anche Alessandra Branco che dirige il Team Magnesi che conduce la carriera dei due atleti marchigiani. “Charly e da poco anche Occhinero – ci ha detto – sono i punti di forza del nostro Team. Per entrambi stiamo trattando matches di spessore europeo. Sono due atleti con caratteristiche diverse ma entrambi di valore. Questa sera il main event lo sosterrà Charly e sarà un combattimento sicuramente duro ed equilibrato con un guardia destra forte ed esperto ma ho fiducia che il mio amministrato ne verrà fuori alla grande. Anche Occhinero ha un valido avversario ma i suoi pugni fanno male e lo spagnolo se ne accorgerà. Mi trovo molto bene nella vostra regione e ho intenzione di portare in loco altri eventi, tutti di livello”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it