Soddisfazione dell’Udc di Cagli per la prossima installazione di un Postamat a Pianello

I ringraziamenti al senatore Antonio De Poli che ha seguito la questione ed a Poste Italiane. Un segnale concreto contro lo spopolamento dell’entroterra

CAGLI – Sono ormai alcuni anni che l’Udc di Cagli e di Pesaro-Urbino si stanno interessando della problematica relativa la installazione di un Postamat a Pianello di Cagli con raccolte di firme, petizioni, interessamento presso Poste Italiane, a livello Parlamentare e con articoli di stampa per trovare soluzione alla questione dell’installazione di un Postamat presso l’Ufficio Postale della popolosa frazione di Pianello di Cagli, una frazione che dista 15 Km dal capoluogo e che da anni era rimasta ormai priva dello sportello bancario restando così senza un importante servizio e di conseguenza con varie problematiche per i residenti.

L’Udc esprime soddisfazione per l’esito positivo in una nota: “Finalmente, grazie all’interessamento costante del senatore Antonio De Poli (nella foto), presidente dell’Udc, che da diverso tempo abbiamo interessato in merito alla questione, siamo stati informati che c’è la conferma che è stato affidato l’incarico per l’installazione del Postamat presso l’Ufficio Postale della frazione e che quindi la questione troverà risoluzione in tempi brevi.

“Ringraziamo il senatore De Poli per il suo costante e proficuo interessamento presso Poste Italiane riguardo una problematica importante per la comunità locale e dell’intera zona visto che questo servizio a Pianello interessa le popolazioni di varie altre frazioni e comuni oltre quello di Cagli come Cantiano, Apecchio e Pietralunga confinanti con quella realtà”, affermano Marcello Mei, presidente provinciale dell’Udc e Stefano Mei, segretario dell’Udc di Cagli.

“Riportare dei servizi nelle aree interne è il modo più concreto per intervenire in favore delle popolazioni residenti ed evitare i rischi di un ulteriore spopolamento che sarebbe dannoso non solo per le zone montane ma anche per le realtà della costa che si troverebbero di fronte ad altri problemi collegati alla questione.

“Siamo estremamente soddisfatti per l’esito positivo del lavoro costante che abbiamo portato avanti in questi anni e per l’interessamento determinante del senatore De Poli grazie al quale siamo certi la popolazione di tutta una vasta zona trarrà giovamento.

“Vogliamo ringraziare chiaramente i vertici di Poste Italiane, i Sindaci di Cagli Alessandri, di Cantiano Piccini ed i rappresentanti di Associazioni di categoria, di Cna e Confesercenti i quali si sono dimostrati sensibili alla tematica ed hanno appoggiato la richiesta, i titolari degli esercizi commerciali della frazione che hanno sottoscritto la petizione che avevamo predisposto come Udc e chiaramente i duecento cittadini che avevano sottoscritto la nostra raccolta di firme”, concludono Marcello Mei, presidente provinciale dell’Udc e Stefano Mei, segretario dell’Udc di Cagli.

