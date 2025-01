AnconAmbiente presenta la Comunicazione di sostenibilità

Un passo verso la trasparenza e gli standard europei: rendicontazione ESG e impatti positivi al centro dell’iniziativa. La conferenza all’Università Politecnica delle Marche segna l’avvio del percorso volontario dell’azienda verso le migliori pratiche di sostenibilità, adottando gli standard GRI e ponendo al centro stakeholder e comunità

ANCONA – Si è tenuta oggi, presso la Sala del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche, la conferenza di presentazione della Comunicazione di Sostenibilità 2023 di AnconAmbiente S.p.A. L’iniziativa rappresenta il primo passo di un importante percorso di rendicontazione, con l’obiettivo di fornire ai propri stakeholder una visione trasparente e dettagliata del modello di gestione e delle politiche adottate in ambito di sostenibilità, nonché dei risultati conseguiti e degli impatti economici, sociali e ambientali generati.

Fra gli auditori tantissimi rappresentati istituzionali dei Comuni serviti da AnconAmbiente ed altri della provincia di Ancona, in sala anche tanti esponenti di altre aziende del settore e i dipendenti di AnconAmbiente.

Sebbene AnconAmbiente non rientri tra i soggetti obbligati ad aderire al D.Lgs. 125/2024, che recepisce la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), l’azienda ha scelto volontariamente di avvicinarsi agli standard europei, con l’intenzione di adottarli integralmente nei prossimi anni.

Il documento descrive le azioni realizzate nell’esercizio 2023 e offre una panoramica delle iniziative e dei traguardi raggiunti da AnconAmbiente, con un focus particolare sugli aspetti legati all’ambiente, alla società e alla governance (ESG). L’analisi di materialità preliminare ha consentito di identificare le tematiche più rilevanti per l’azienda e i suoi stakeholder, ponendo le basi per un continuo miglioramento delle prestazioni in ambito ESG.

I risultati presentati sono il frutto di un’elaborazione accurata svolta dall’Università Politecnica delle Marche e tengono conto degli impatti positivi generati dall’azienda nelle sue attività quotidiane.

“Questa Comunicazione di Sostenibilità – ha dichiarato Antonio Gitto Presidente di AnconAmbiente S.p.A. – è per noi un segno di trasparenza e responsabilità. AnconAmbiente ha deciso di intraprendere un percorso volontario di rendicontazione per rispondere alla crescente domanda di accountability da parte dei nostri stakeholder. Siamo fieri di presentare un documento che riflette il nostro impegno e la nostra volontà di orientare le politiche aziendali verso la sostenibilità, in linea con le migliori pratiche europee”.

Il documento è stato redatto seguendo gli standard internazionali GRI (Global Reporting Initiative), in particolare la versione 2021, e costituisce il primo passo di un graduale avvicinamento alle normative e degli standard europei in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Maria Serena Chiucchi, Professoressa Ordinaria del Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche, ha sottolineato l’importanza della consapevolezza e del coinvolgimento degli stakeholder. “La rendicontazione di sostenibilità – ha evidenziato la Prof.ssa Chiucchi – è un’opportunità per promuovere un dialogo costruttivo con tutti gli attori interessati. AnconAmbiente ha scelto un approccio partecipativo che coinvolge direttamente le persone e le comunità, poiché il successo delle strategie e delle politiche aziendali in tema di sostenibilità dipende anche dall’impegno e dalla consapevolezza collettiva”.

Il documento è il risultato di un processo partecipativo che ha coinvolto i responsabili delle diverse funzioni aziendali. La trasparenza e l’affidabilità dei dati sono centrali nell’approccio di AnconAmbiente, che valuterà la possibilità di procedere con un’assurance esterna nelle prossime edizioni del documento.

“Il nostro lavoro – ha sottolineato Marco Giuliani, Professore Ordinario di Economia Aziendale – ha avuto l’obiettivo di fornire una struttura analitica rigorosa che permettesse di rappresentare in modo trasparente e comparabile l’impegno di AnconAmbiente in ambito ESG. Abbiamo adottato gli standard GRI per garantire la qualità e l’affidabilità dei dati presentati. Questo approccio metodologico, che integra sia indicatori quantitativi che qualitativi, consente di tracciare un quadro coerente e preciso delle performance e degli impattiaziendali”.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it