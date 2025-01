A Mondolfo la Polizia locale ha presentato i risultati del 2024 e gli obiettivi per il 2025

MONDOLFO – In occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, alla presenza del sindaco Nicola Barbieri, dell’assessore alla Polizia Locale Raffaele Tinti e del Comandante Ivan Donati, sono stati presentati i risultati ottenuti dal corpo nel 2024 e delineati gli obiettivi per il 2025.

Durante l’anno appena concluso, la Polizia Locale ha intensificato i controlli stradali, elevando 3.260 contravvenzioni, con un aumento del 25% rispetto alle 2.589 del 2023. Il numero dei sinistri rilevati è rimasto stabile, con 53 incidenti registrati, di cui 37 con lesioni alle persone e 16 con soli danni materiali.

Sul fronte della polizia amministrativa, sono state comminate in totale 53 sanzioni per violazioni di norme a regolamento e altre leggi statali. Importante anche il lavoro di supporto alla cittadinanza riguardante gli accertamenti anagrafici, i permessi Z.T.L. rilasciati, i contrassegni per disabili e le autorizzazioni concesse.

Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente sono stati effettuati 40 controlli sul conferimento e lo smaltimento dei rifiuti. In ambito di polizia giudiziaria, il corpo ha deferito 9 persone all’autorità giudiziaria, tra cui 2 per guida in stato di ebbrezza e 1 per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Sono state inoltre svolte 4 indagini delegate dalla Procura e consegnate 50 notifiche di atti giudiziari.

L’attività di sicurezza ha visto un impegno costante durante tutto l’anno: 102 servizi in occasione di manifestazioni, 150 servizi per la gestione di mercati e fiere, e presidio negli orari di ingresso e uscita nei plessi scolastici del territorio.

Numeri significativi, quelli illustrati dal Comandante Donati, che testimoniano l’attenzione dell’Amministrazione Barbieri alla sicurezza e al controllo del territorio.

Durante la conferenza, gli amministratori hanno sottolineato: “Questi risultati dimostrano l’impegno costante da parte di tutto il corpo di Polizia Locale, che ringraziamo. L’obiettivo per il 2025 è quello di implementare i controlli e continuare ad investire in risorse, formazione e tecnologie per migliorare la sicurezza su tutto il territorio comunale e garantire un servizio sempre più vicino alle esigenze della comunità”.

