A Chiaravalle iniziati i lavori di messa in sicurezza di via Verdi

CHIARAVALLE – Dalla giornata di oggi (24 gennaio 2025), fino a fine lavori, avrà luogo la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati in via Verdi: uno all’altezza della farmacia e l’altro in corrispondenza del parco Allende.

I lavori comprenderanno anche l’installazione di punti luce LED e di isole pedonali “salvagente”.

Via Verdi – come fa sapere Chiaravalle Domani – è certamente la strada più trafficata di Chiaravalle, specialmente negli orari di punta, ed è proprio per questo motivo che l’amministrazione comunale ha voluto stanziare una somma pari a 100.000 euro per effettuare questi lavori, con l’intenzione più generale di aumentare, a stralci successivi, la sicurezza pedo-ciclabile di tutta la via.

L’obiettivo è parte integrante del programma elettorale della maggioranza, come sottolineato e ribadito più volte in Consiglio comunale sia dalla Giunta che dal gruppo consiliare Chiaravalle Domani.

