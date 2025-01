Venerdì a Osimo Charlemagne Metonyekpon tenterà di conquistare il titolo Ebu Silver dei pesi superleggeri

di GABRIELE FRADEANI

OSIMO – Venerdì 24 al Palabaldinelli di Osimo per la regia della A&B Events e Team Magnesi condotto dalla promoter Alessandra Branco, Charlemagne Metonyekpon tenterà la conquista del titolo EBU Silver dei pesi superleggeri.

Charly è al secondo tentativo per aggiudicarsi la prestigiosa cintura. Ricordiamo che si è già battuto per questo titolo nel novembre dello scorso anno a Charleville contro Walid Ouizza ma non riuscì nell’intento battuto ai punti con decisione discutibilissima in un match equilibratissimo in cui gli stessi giudici si divisero sul verdetto.

Ora avrà di fronte un altro francese, tale Mohamed Kani, di origine marocchina, che si è aggiudicato il titolo battendo il nostro Stefano Ramundo prima del limite a Montpellier l’8 giugno scorso. Un avversario veramente difficile che vanta un curriculum di 23 vittorie e 4 sconfitte fra cui una per ko.

E’ considerato un buon tecnico, molto veloce e sarà sicuramente un avversario in grado di tenere testa al nostro Charly. Il pugile marchigiano dal canto suo può vantare una tecnica ed una padronanza del ring di primo piano e soprattutto una serietà che lo porta sul ring ogni volta al massimo della preparazione che gli consente di esprimersi al meglio.

Un pronostico difficile in quanto a nostro avviso, almeno sulla carta, i valori si equivalgono. Il francese ha sicuramente un bagaglio di esperienza maggiore, 27 i matches disputati conto i 16 di Charly; già campione WBC del Mediterraneo nei pesi welter nel 2016, campione di Francia nel 2020 mentre ha combattuto per tre volte per il titolo EBU Silver, nella ultima occasione conquistato ai danni dell’italiano Stefano Ramundo, battuto prima del limite.

Ed è proprio quest’ultimo che figura nel palmares di entrambi i contendenti: Charly l’ha battuto nettamente ai punti mentre Kani l’ha messo Ko alla sesta ripresa. Combattimento difficile quindi ma non impossibile in cui l’entourage di Charly,Alessandra Branco del team Magnesi, i suoi tecnici Gabbanelli e Marra, e lui stesso ci credono fermamente.

Di spalla, ma una spalla di lusso, abbiamo Mattia Occhinero che torna sul ring dopo l’ottima prestazione dell’ottobre scorso che gli ha consentito ad Ancona di fregiarsi del titolo del Mediterraneo dei supergallo battendo al termine della dieci riprese Iuliano Gallo in uno dei combattimenti migliori visti nel 2024. Avrà di fronte tale Yin Calcedo, originario della Colombia con licenza spagnola. Rammentiamo che l’anconetano Occhinero vanta un curriculum di 11 vittorie di cui 7 prima del limite, due sconfitte ed un pareggio, si è laureato campione nazionale dei pesi piuma poi, nella categoria inferiore, i super Bantam, titolare del WBC del Mediterraneo.

Il suo avversario è indubbiamente molto più esperto; ha disputato 42 combattimenti contro i 14 di Occhinero ma la potenza dovrebbe essere dalla parte del pugile anconetano che ha dimostrato di possedere anche una perfetta visione del match ed un pugno che difficilmente gli avversari riescono a digerire. Il pronostico pende quindi dalla sua parte ma la boxe insegna che è molto facile sovvertire qualsiasi previsione anche con un solo colpo bene assestato.

Da poco Occhinero è passato al team Magnesi e di lui la promoter Alessandra Branco ci ha detto: “Il pugile anconetano ha superato ogni mia aspettativa soprattutto nel suo ultimo match contro Iuliano Gallo, è uno dei nostri ultimi acquisti e sono sicura che potremo presto ambire a qualche cintura di livello europeo che cercheremo di fare svolgere in zona”.

Sono in programma altri matches dilettantistici per la regia della Boxing Club Castelfidardo che scalderanno l’ambiente in attesa del main event. Una bellissima serata di boxe e l’impegno del team Magnesi di allestire ulteriori manifestazioni nella nostra regione con protagonisti Metonyekpon e Occhinero. I biglietti sono in prevendita ad un costo di 45 euro per il bordo ring, 25 per la tribuna.

