Schianto tra due auto a San Severino, i conducenti finiscono in ospedale

SAN SEVERINO MARCHE – Schianto tra due autovetture nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14,15, in via Padre Igino Cicconi, lungo la “lunga” per la località Serripola di San Severino Marche.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, prontamente intervenuta sul posto, una utilitaria Fiat 500, condotta da un giovane settempedano, è entrata in collisione, dopo essere uscita da una semi curva, con una Fiat Punto alla cui guida si trovava una cinquantacinquenne, sempre del posto.

Il sinistro è stato piuttosto violento ma fortunatamente chi era alla guida delle due auto se l’è cavata con poche ferite anche se è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Il conducente della Fiat 500 è stato trasferito in ambulanza all’ospedale civile “Bartolomeo Eustachio” mentre la donna alla guida della Punto a Camerino. Presenti sul posto anche i Vigili del fuoco.

