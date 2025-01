All’Isola di Chiaravalle la presentazione del libro Iridella, grazie all’Associazione l’Isola e alla Libreria motivi

di FABRIZIO ILACQUA

CHIARAVALLE – Sabato 25 gennaio a partire dalle ore 17, presso l’Isola di Via Giordano Bruno a Chiaravalle, la Libreria Motivi e l’Associazione Culturale l’Isola, presentano il libro intitolato “Iridella” degli autori Riccardo Gigli e Matilde Gulmanelli, edito da Il Nuovo Diario Messaggero. Il pomeriggio promette di essere molto interessante soprattutto per i più piccoli. I due autori del libro saranno presenti e cureranno due momenti distinti per i bambini e le bambine dai 5 anni in su: l’illustratore Riccardo Gigli proporrà un laboratorio di disegno, mentre Matilde Gulmanelli curerà la lettura del testo presentato.

Tanto l’Isola quanto la Libreria Motivi si pongono sempre più come luoghi capaci di farsi promotori di cultura e riflessione, capaci di coinvolgere tanto i più grandi quanto i più piccoli. Allora, appuntamento per sabato 25. Non mancate.

Per info e contatti, Libreria Motivi: 0717451100 – 3898334799.

