Sulvic Music Awards sabato pomeriggio al Teatro Sperimentale di Ancona

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Sabato 25 gennaio, alle ore 17,30, al Teatro Sperimentale di Ancona andrà in scena SULVIC MUSIC AWARDS, importante spettacolo musicale, al termine del quale verrà premiata la canzone che parteciperà ad un’altra rassegna, il Gran Gala delle Marche. Si tratta di una gara canora, che prevede dieci distinte esibizioni. Tra i gruppi, ricordo il One Way Band di Ancona e il duo Sing ‘O Swing, costituito dal napoletano Andrea Parente e dall’anconetana Agnese Sanna. La serata verrà allietata dall’attore e doppiatore Luca Violini e dal musicista Mario Rosati, oltre che da altri artisti, mentre a presentare i vari motivi sarà il giornalista Luca Guazzati. Il ricavato dello spettacolo verrà devoluto all’iniziativa benefica UNA VELA PER TUTTI, un progetto che si rivolge a giovani con problematiche varie.

Forse i non più giovani sono a conoscenza che nel luglio 1959, al Festival dell’Adriatico che si tenne al teatro della Fiera della Pesca, a vincere fu Adriano Celentano, con “Il tuo bacio è come un rock”, che rappresenta il suo primo successo. Dico questo, in quanto ad organizzare la rassegna di sabato prossimo è l’Agenzia di spettacolo SULVIC, costituita dagli eredi di Vittorio Sulpizi e Mario Vico, che ebbero, tra le altre cose, ad organizzare quel lontano Festival del luglio 1959.

Nel frattempo è cambiato il mondo, ma la Passione per la Musica è – almeno in questa vicenda – stata ereditata con successo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it