ANCONA – AnconAmbiente presenta la Comunicazione di Sostenibilità 2023 e lo farà venerdì 24 gennaio alle ore 11:00 presso la Sala del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per esplorare i traguardi raggiunti dall’azienda nei settori economico, ambientale e sociale, evidenziando il suo ruolo cruciale nella transizione ecologica del territorio. La Comunicazione di Sostenibilità 2023, redatta con la collaborazione di una équipe di ricercatori del Dipartimento di Management Università Politecnica delle Marche capitanata dalla professoressa Maria Serena Chiucchi e dal professor Marco Giuliani, getta le basi per il futuro Report di Sostenibilità, offrendo una visione integrata delle strategie adottate e delle sfide affrontate per migliorare i servizi di igiene urbana, cuore pulsante dei processi di sviluppo sostenibile. L’evento sarà un momento di riflessione e confronto su come trasformare le sfide della sostenibilità in opportunità per lo sviluppo locale, attraverso una gestione responsabile e innovativa dei servizi.

Innovazione, trasparenza e coinvolgimento della comunità sono i pilastri su cui AnconAmbiente costruisce il proprio operato, promuovendo un dialogo continuo con le comunità locali, le amministrazioni pubbliche e i partner strategici. Le iniziative che saranno presentate mirano a consolidare una gestione dei rifiuti all’avanguardia, che coniuga efficienza operativa e tutela ambientale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

“La Comunicazione di Sostenibilità 2023 rappresenta per noi non solo un resoconto delle azioni intraprese, ma anche una dichiarazione di intenti per il futuro – afferma Antonio Gitto, Presidente di AnconAmbiente S.p.A. –. Il nostro impegno è rivolto a costruire un modello di gestione dei servizi di igiene urbana che sia pilastro della transizione ecologica, capace di generare valore per l’ambiente, per l’economia locale e per le generazioni future”.

