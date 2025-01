Dalla sofferenza alla rivincita, la storia di Alice

FANO – La storia di Alice è quella di una giovane che, nonostante le difficoltà e le sfide della vita, è riuscita a trasformare la sofferenza in un’opportunità di crescita. Bullizzata durante gli anni delle scuole medie, ha vissuto un lungo periodo segnato dalla depressione, ma non si è mai arresa.

“La depressione spezza tanto, ma cambia anche tanto”, racconta Alice. “La salute mentale è qualcosa che non va mai data per scontata, e lo so bene per esperienza. So che, alla fine, tutto è dipeso dalla mia forza nel guarire. A quei tempi, non ero nemmeno contenta di andare al centro dove ho intrapreso il mio percorso di recupero, ma ora li vado a trovare spesso. Quel centro è diventato un luogo dove ho trovato il sostegno, la comprensione e l’incoraggiamento che mi hanno permesso di credere di nuovo in me stessa”.

La sua riflessione sulla depressione è profonda: “Molti, purtroppo, non ce la fanno e scelgono di togliersi la vita, e ogni volta che sento queste notizie, il vuoto mi pervade. Mi rendo conto di quanto sia difficile, ma credo fermamente che sia possibile trovare la forza per rialzarsi, anche nei momenti più bui”.

Con il supporto di professionisti che hanno sempre creduto in lei, Alice è riuscita a ritrovare sé stessa e oggi si sente una persona completamente diversa e migliore. “Ringrazio ogni giorno il centro per avermi dato gli strumenti per superare i momenti difficili e per avermi aiutato a diventare quella che sono oggi”, aggiunge.

La passione per la scrittura, che ha coltivato fin da bambina, è stata la chiave della sua rinascita. Grazie alla scrittura, ha potuto esprimere le sue emozioni più intime e trasformare la sofferenza in qualcosa di positivo. Ha scritto un libro e, con la sua pagina Instagram di frasi ispiratrici, conta oggi oltre 11.000 follower che trovano nelle sue parole un messaggio di speranza e resilienza.

“La scrittura mi ha dato la possibilità di raccontare la mia storia e, allo stesso tempo, di aiutare gli altri a superare le loro difficoltà”, afferma Alice. “Ogni frase che condivido è il mio modo di trasmettere agli altri che c’è sempre una via d’uscita, che non bisogna mai rinunciare a sé stessi”.

La sua storia è un potente messaggio per tutti coloro che attraversano momenti difficili: c’è sempre una speranza, e con il giusto supporto, si può ricominciare, rialzarsi e diventare una versione migliore di se stessi.

Per ulteriori informazioni su Alice e i suoi progetti, è possibile seguire la sua pagina Instagram @aliix_.6

https://www.instagram.com/aliix_.6?igsh=MTVzbm0xMjYxd3Bwag==

