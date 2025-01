Fano Cresce: “La sosta gratuita nel parcheggio ex Vittoria Colonna come strumento per mitigare i disagi di via Cavour”

di STEFANO AMATORI*

FANO – Gli interventi di questi giorni sulla stampa evidenziano chiaramente l’intenzione della maggioranza di mantenere, di fatto, sostanzialmente invariato lo status quo di via Cavour.

La contrapposizione in atto tra favorevoli e contrari a forme di mitigazione del traffico della via nasconde, a nostro avviso, una fondamentale differenza nel modo di approcciare il problema.

L’aver riservato l’incontro con il Sindaco del prossimo 22 gennaio ai soli esercenti/residenti dimostra, infatti, che la maggioranza dimentica che via Cavour non è (solo) proprietà degli esercenti che vi operano, ma patrimonio di tutte le fanesi e i fanesi, area strategica per lo sviluppo e la vitalità dell’intero centro storico, e che le scelte che la riguardano non possono essere ostaggio (solo) della volontà di pochi (rumorosi).

Il nostro timore è che chi fa la voce grossa possa mettere in secondo piano le esigenze dei tanti (ma meno rumorosi) residenti che invece lamentano i disagi causati dalla situazione di caos della via.

Comprendiamo perfettamente lo stato di preoccupazione che ogni paventato cambiamento può portare negli esercenti della via, considerando anche che alcuni esercizi hanno adattato le proprie attività proprio sulla tolleranza della sosta non consentita. Crediamo tuttavia che le modalità per limitare possibili ripercussioni negative sulle attività esistenti si possono trovare, a patto che ci sia la volontà di tutti di sedersi attorno ad un tavolo e di guardare al futuro della città, oltre l’orticello di casa propria, e ricordare che le chiusure al traffico dei centri storici portano vitalità e costituiscono un argine al processo di desertificazione e non il contrario come sostenuto da alcuni.

La domanda fondamentale a cui l’amministrazione è ora chiamata a rispondere è quali iniziative a breve e a medio-lungo termine intende mettere in atto per mitigare il problema della sosta selvaggia di via Cavour e per la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti che quotidianamente l’attraversano.

Dal canto nostro, la proposta nel breve termine è quella di abbinare all’aumento dei controlli l‘investimento di risorse per permettere un periodo di sosta gratuito con disco orario nel nuovo parcheggio ex Vittoria Colonna (causa a nostro avviso dell’attuale sottoutilizzo del parcheggio), fermo restando che quella della creazione di nuovi parcheggi non può essere la (unica) strada da perseguire per migliorare fruibilità del centro da parte dei fanesi e non fanesi e, soprattutto, incidere sul benessere delle cittadine e dei cittadini e che, come già evidenziato, una visione a lungo termine sul futuro di Borgo Cavour debba passare per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell’intera area e di mitigazione del traffico veicolare.

*Segretario di Fano Cresce

