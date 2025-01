A Jesi nuovi servizi straordinari della Polizia per il controllo del territorio

JESI – Nella giornata di ieri, nella fascia oraria pomeridiana, ha avuto luogo un servizio integrato di controllo del territorio in perfetta condivisione operativa tra Polizia di Stato e Polizia locale.

In particolare, personale di Polizia del Commissariato di Jesi, unitamente alle unità cinofile antidroga della Questura di Ancona, a due unità di Polizia municipale del comune di Jesi, coordinate dal Dirigente Vice Questore Dr Paolo Arena, nell’alveo delle direttive del Questore di Ancona, Capocasa d’intesa con il Prefetto Valiante, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio, avente quale precipua finalità l’attività di prevenzione dei reati in materia di stupefacenti, reati predatori ed in tema di incolumità pubblica.

Con l’impiego del cane Hermes sono state attentamente monitorate e setacciate le aree più sensibili della città ed in particolare: Parco del Vallato, Piazzale San Savino, Orti Pace, Via Setificio, via Granita, quartiere San Giuseppe, Galleria della Sima. Al contempo, sono state effettuate identificazioni a campione continuo con ispezioni e controlli in esercizi commerciali, alcuni ubicati in zone più a rischio, a stretto contatto coi cittadini per rafforzare la percezione di sicurezza.

Durante un controllo all’interno del Parco del Vallato, venivano identificati diversi cittadini extracomunitari uno dei quali, appartato dietro una siepe vicino ad un muretto, un cittadino del Bangladesh 43enne, regolare sul territorio nazionale, veniva trovato in possesso di una dose di hashish occultata all’interno del contenitore del tabacco. Si procedeva alla contestazione immediata, al sequestro amministrativo dello stupefacente ed alla segnalazione per uso personale alla Prefettura di Ancona.

Nel corso dei controlli, il cane Hermes fiutava la presenza di stupefacente vicino ad una panchina dell’area verde, rinvenendo altre due dosi di hashish avvolte in cellophane, poste in sequestro amministrativo a carico di ignoti ai fini della distruzione. E’ altamente probabile che ignoti, vedendo i controlli in atto della Polizia, se ne siano disfatti velocemente gettandole sul prato.

Nel corso dell’operazione sono stati controllati anche 11 esercizi commerciali, dei quali 10 presso la Galleria commerciale della Sima. Un esercizio è stato sanzionato.

Pizzeria d’asporto . All’atto del controllo presenti due dipendenti in regola con l’ingaggio. Dalle verifiche emergeva che la Scia non era presente, che il manuale HACCP di autocontrollo non risultava aggiornato, su uno scaffale erano poste in vendita sei bottiglie di vino artigianale di Visciola, senza alcuna indicazione in merito alla provenienza e produzione. Inoltre, due contenitori di mozzarella a julienne per complessivi 5 kg erano scaduti di validità. Si procedeva, pertanto al sequestro amministrativo, sia dei vini, sia della mozzarella. Mancava, inoltre, il rinnovo dell’autorizzazione all’insegna esterna. Presente un impianto audio funzionante ma non la valutazione di impatto acustico.

