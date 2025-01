A Bellocchi nuova agenzia della BCC Fano per sostenere lo sviluppo del territorio

Il 24 gennaio taglio del nastro per la rinnovata agenzia che offre a clienti e dipendenti spazi accoglienti, sicuri e sostenibili. È la terza inaugurazione in meno di due anni

FANO – Sicurezza, praticità, accoglienza e piena sostenibilità. Sono le caratteristiche della rinnovata agenzia BCC Fano di Bellocchi, in via X Strada 10, la cui inaugurazione è in programma il 24 gennaio dalle 16 alla presenza dei vertici dell’Istituto di credito fanese e delle autorità locali.

«L’agenzia di Bellocchi riveste un ruolo certamente strategico per la banca – sottolinea il Direttore generale BCC Fano Giacomo Falcioni – perché serve una zona non soltanto densamente popolata da famiglie, ma anche ricca di insediamenti produttivi, artigianali e industriali. Alla base della profonda riqualificazione c’è proprio la volontà di essere sempre più al servizio dello sviluppo del territorio e di un’area strategica per la comunità locale».

La nuova agenzia ristrutturata, la terza dopo lo Sportello Sede e l’agenzia di Calcinelli che BCC Fano inaugura nell’arco di poco meno di due anni, si trova al piano terra di una palazzina priva di barriere architettoniche. Gli uffici interni sono stati concepiti per assicurare accoglienza, riservatezza e piena sicurezza alle operazioni: è prevista la presenza di una cassa con operatore, una cassa self automatica che permette di gestire in autonomia la maggior parte delle operazioni bancarie, un ATM evoluto attivo H24 e diversi uffici per attività di consulenza su finanziamenti, gestione risparmi e bancassicurazione destinati ad aziende e privati.

La riqualificazione ha coniugato design e sostenibilità ambientale ponendo particolare attenzione a diversi aspetti: l’arredamento assicura comfort lavorativo ai dipendenti e gli stessi materiali utilizzati sono stati scelti per mantenere la massima salubrità degli ambienti di lavoro. Il percorso sostenibile è completato da una serie di accorgimenti tecnici e impiantistici (come per esempio un’estesa illuminazione sostenibile a led) per abbattere consumi e ridurre le emissioni di CO 2 in atmosfera e dal ricorso ad energia acquistata dal consorzio BCC Energia (originaria al 100% da fonti rinnovabili certificate) per soddisfare il fabbisogno energetico dell’agenzia.

La cerimonia inaugurale del 24 gennaio è aperta a tutta la cittadinanza: alle 16 è in programma la benedizione dei locali e il taglio del nastro. Si proseguirà fino alle 19 con la visita dei locali e un aperitivo offerto ai partecipanti.

