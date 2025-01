Per Confcommercio Marche Nord 80 anni e non sentirli

Attività sindacale, servizi e promozione turistica al fianco delle imprese e per il territorio

PESARO – Un traguardo storico e prestigioso taglierà Confcommercio Marche Nord nell’anno che si è aperto da poco. Nel 2025 la più grande associazione di categoria della provincia di Pesaro Urbino compirà 80 anni. A dispetto dell’età, un’Organizzazione giovane, piena di energia, pronta alle nuove sfide.

Ne è passato di tempo da quando il 31 luglio del 1945, 27 commercianti, assistiti dal notaio Giuseppe Fabbri, fondarono la nostra Associazione. Tanto è cambiato, ma non l’impegno e la passione.

Forte e coesa, la giunta guidata dal presidente Angelo Serra e composta dalla Vice Presidente Barbara Marcolini e dai membri di Giunta Simona Baldocchi, Patrizia Caimi, Sebastiano Giovannelli e Denis Sansuini, insieme al neo direttore Agnese Trufelli, è pronta per 12 mesi carichi di impegni che vedranno Confcommercio in tutto il territorio impegnata su più fronti, da quello economico sindacale al settore promozionale turistico al fianco delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

“E’ un anno di straordinaria importanza per la nostra organizzazione – ha esordito in conferenza stampa il presidente Serra – che si presenta in questo 2025 con la massima unità d’intenti e coesione. Ottanta anni sono un notevole traguardo, che dimostrano la solidità, la forza e il successo che Confcommercio ha saputo costruirsi negli anni con impegno e coerenza. Innovazione nella tradizione: saremo impegnati ancor di più nell’attività sindacale, anima da sempre dell’associazione, al fianco delle imprese, nei servizi alle aziende e in quella di promozione territoriale alla quale crediamo molto per lo sviluppo turistico ed economico”.

Un anno ricco di progetti ed eventi, come ha sottolineato il direttore Agnese Trufelli: “Lavoreremo in squadra su tanti fronti. Sarà un anno di rilancio e rinnovato impegno al fianco delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Abbiamo già iniziato a lavorare con determinazione contro l’aumento delle bollette dell’acqua. Siamo e saremo in prima linea. La nostra Confcommercio ha una duplice anima, economico-sindacale e turistica. Due facce della stessa medaglia che faremo emergere con progetti e iniziative chiare, con l’unico obiettivo di tutelare gli interessi di imprese ed associati, in primis attraverso Nuova Ascom Servizi, e promuovere un territorio dalle straordinarie risorse, grazie, innanzitutto, al nostro progetto Itinerario della Bellezza. Tutti i sindacati, gruppi e organizzazioni, dalla Fipe con l’Associazione Ristoratori a Terziario Donna, da Federalberghi alla Fimaa, da 50&Più alla Fnaarc saranno assoluti protagonisti: siamo una grande famiglia al servizio di imprese e cittadini. Altro aspetto prioritario sarà il coinvolgimento, dalla costa all’entroterra, di tutto il territorio attraverso le nostre sedi distaccate e varie iniziative. Abbiamo iniziato a lavorare per la nuova edizione dei Week-end Gastronomici, il Premio Antiracket, Calici di Parole, Oscar della Ristorazione, Turismo in Festa, convegni tematici, iniziative di promozione e destagionalizzazione e, infine, a dicembre un grande evento per festeggiare gli 80 anni. Svilupperemo il progetto Ristoculture per valorizzare una risorsa fondamentale come la cultura enogastronomica attraverso la ristorazione e ‘Valore bellezza’, una card che tutela e rilancia il commercio attraverso un’economia circolare. Ci attendono tante sfide, siamo pronti, perché Confcommercio è la più grande rappresentanza d’impresa d’Italia e la nostra ha 80 anni e gode di ottima salute”.

Tanti i temi e le questioni sul tavolo. Tra questi quello delle infrastrutture: “Rivestono un ruolo fondamentale – ha osservato Marcolini – sono precondizione di sviluppo. Un tema imprescindibile per guardare al futuro della nostra provincia e delle Marche. Sono strategiche per migliorare la qualità della vita dei cittadini, la competitività delle imprese e l’attrattività turistica. Massimo nell’ultimo periodo è stato l’impegno per la riapertura in tempi brevi della Contessa; la Guinza e la ferrovia Fano Urbino sono altre infrastrutture che continueremo a monitorare”.

Tra gli appuntamenti più attesi il Premio Antiracket di 50&Più: “Si è chiuso un anno intenso e di forte crescita per la nostra associazione – ha evidenziato la presidente Patrizia Caimi -. Se ne apre un altro che ci vedrà protagonisti di molti eventi, tra cui il Premio Antiracket che consegneremo a una personalità che si è particolarmente distinta nella lotta alla mafia durante la giornata dedicata ai Maestri del Commercio, durante la quale verranno premiate con le Aquile d’argento, d’oro e di diamante alle imprese che sono in attività da 25, 40 e 50 anni”.

Come sempre importante sarà l’attività che porterà avanti Terziario Donna: “Anche nel 2025 – ha concluso la presidente Claudia Parmeggiani – saranno tante le iniziative che organizzeremo. Un gruppo, il nostro, in costante crescita impegnato a promuovere e tutelare l’imprenditoria femminile. Dopo il tour che ci ha visto protagoniste in tutta la Provincia e che ha avvicinato tante donne alla nostra realtà, stiamo lavorando a diversi appuntamenti per approfondire temi come la salute, il commercio, l’intelligenza artificiale, l’educazione finanziaria e la solidarietà”.

Anche per il 2025 viene confermata la collaborazione con UNPLI Unione Pro Loco Pesaro e Urbino, Associazione di volontari con cui Confcommercio Marche ha stretto un accordo strategico per la promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio nell’anno 2023. Confcommercio sostiene infatti l’importanza delle Pro loco, da sempre uno degli attori principali e più importanti nella promozione del territorio. Una collaborazione proficua nell’organizzazione di eventi, per la promozione e valorizzazione del territorio e delle sue grandi eccellenze siano esse culturali artistiche che enogastronomiche.

