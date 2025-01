Marta Ruggeri: “Senza atti aziendali la riforma sanitaria è zoppa, ritardi inaccettabili”

di MARTA RUGGERI*

ANCONA – Questa mattina in Consiglio regionale si è discussa la nostra interrogazione in merito al forte ritardo nell’approvazione degli atti aziendali delle Aziende Sanitarie Territoriali (AST) delle Marche, con particolare attenzione all’AST 1 di Pesaro-Urbino. Nonostante la normativa regionale preveda la trasmissione di tali atti entro 60 giorni dall’approvazione delle linee guida, i tempi sono ormai ampiamente trascorsi, con il ritardo che sta creando incertezze e difficoltà per il corretto funzionamento del sistema sanitario regionale.

La risposta dell’assessore Saltamartini come sempre è stata evasiva, non rispondendo alle domande sui motivi del ritardo e su quando saranno pubblicati gli atti aziendali. Occorre ricordare che questa Giunta governa ormai da oltre 4 anni e certe mancanze non sono più giustificabili né tollerabili.

In consiglio regionale ho voluto sottolineare quanto questa mancanza crei confusione, basta leggere la rassegna stampa di oggi in merito alla conferenza dei sindaci sugli atti aziendali tenutasi ad Urbino.

Questo ritardo non solo crea un clima di incertezza tra i professionisti del settore sanitario, ma compromette anche la continuità e l’efficienza dei servizi destinati ai cittadini delle Marche, un aspetto che non può più essere trascurato.

L’azione del Governo regionale deve essere più tempestiva e incisiva per rispondere alle necessità sanitarie dei marchigiani, senza indugi o ulteriori rinvii. Problemi enormi devono ancora trovare la chiave per essere risolti come le liste d’attesa e la mobilità passiva.

*Capogruppo M5S in Consiglio regionale

