Sei defibrillatori Dae donati dalla Banca alla comunità di Filottrano

FILOTTRANO – Il vero profitto su cui punta una banca di credito cooperativo come la BCC di Filottrano è il benessere della comunità in cui opera ed è per questo motivo che l’istituto ogni anno decide di sostenere numerose iniziative in ambito sociale, sportivo e culturale per far sentire ancora di più la propria impronta e vicinanza alle famiglie, attività, associazioni, ragazzi e ragazze.

Oggigiorno però le BCC, che sono nate con l’obiettivo di costruire il bene comune, possono e vogliono svolgere un ruolo cruciale intercettando i nuovi bisogni delle comunità, a partire dalla pressante domanda di sanità territoriale. Gli ultimi casi di cronaca, ad esempio, ci riportano episodi in cui le persone colpite da infarto riescono a salvarsi grazie all’uso tempestivo del defibrillatore. Diversi comuni hanno quindi provveduto ad installarli nei punti più sensibili del proprio territorio, ma non sempre è possibile farlo perché le risorse non bastano mai. E così la Banca di Filottrano ha deciso di finanziare l’acquisto di sei defibrillatori, da collocare in vari luoghi pubblici del comune di Filottrano, che ne era sinora sprovvisto.

L’intervento punta quindi a fornire beni comuni essenziali a tutela di tutti i cittadini e frequentatori del paese. Nelle scorse settimane si è quindi provveduto ad individuare insieme al Comune di Filottrano i luoghi dove posizionare i totem con i defibrillatori. Sono stati scelti i punti più frequentati dai cittadini: l’ingresso del palazzo municipale in piazza Cavour, il loggiato di piazza Mazzini, il PalaGalizia, il centro commerciale nella zona industriale, il plesso Sassaroli dell’Istituto Comprensivo e la filiale di Montoro della BCC di Filottrano, che si trova proprio al centro della frazione più popolosa. Fondamentale per la realizzazione di Filottrano città cardioprotetta è stato il contributo fornito dall’infermiere e formatore filottranese dell’Ast 2 Giuseppe Goffi che ha ideato e presentato il progetto alla banca. L’intera iniziativa, denominata “Ci sta a cuore il tuo cuore” è stata presentata a palazzo Accorretti dove il numeroso pubblico ha potuto assistere anche a una breve dimostrazione sul funzionamento del DAE. Gli apparecchi salvavita installati presentano caratteristiche che li rendono utilizzabili agevolmente da tutti i cittadini. I DAE, infatti, analizzano semi automaticamente il ritmo e hanno una funzione vocale che guida il cittadino nell’erogazione dello shock. Le piastre sono compatibili anche per i soggetti in età pediatrica. Le manovre con il defibrillatore devono essere effettuate in attesa dei soccorritori del 118 che vanno subito allertati.

“Quando ci è stata proposta la possibilità di installare i defibrillatori a Filottrano – ha dichiarato il presidente della BCC Paolo Santoni – ci siamo resi subito disponibili perché la ritenevamo un’iniziativa utile per tutta la città”.

“Come banca siamo soliti rispondere alle esigenze della comunità – ha aggiunto il direttore generale Samuele Ubertini – le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in Italia e nel mondo, ma le probabilità di evitare questo destino in alcuni casi possono essere sorprendentemente buone se si riesce ad agire tempestivamente. La presenza di un defibrillatore è quindi importante perché aumenta il tasso di sopravvivenza e unito al fattore tempo, nella grande maggioranza dei casi, fa la differenza. Ogni minuto, infatti, la sopravvivenza cala del 10%. Installando defibrillatori pubblici puntiamo a migliorare i numeri“.

Ampia soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dal sindaco di Filottrano Luca Paolorossi e dall’assessore alla sanità Ivana Ballante. Ma per facilitare l’utilizzo dei DAE la Banca di Filottrano intende organizzare dei corsi pratici con il coinvolgimento della cittadinanza, il primo appuntamento si terrà venerdì 24 gennaio, alle ore 21:30, presso la sala convegni de LaFabbrica (ex Orland).

