Sabato a Chiaravalle assemblea del Pd per dire no all’accorpamento degli Istituti scolastici

CHIARAVALLE – Si terrà Sabato 18 gennaio alle ore 17:30 presso l’Isola un’assemblea pubblica organizzata dal PD Chiaravalle per dire NO all’accorpamento tra gli Istituti Comprensivi “Maria Montessori” e “Rita Levi Montalcini”, decisa in modo improvvido e ingiusto dalla Giunta Acquaroli.

Relatori dell’iniziativa la parlamentare e Responsabile Nazionale Scuola del Partito Democratico Irene Manzi; il Vicepresidente dell’Assemblea Legislativa regionale Maurizio Mangialardi; la consigliera regionale Manuela Bora; la segretaria del PD Marche Chantal Bomprezzi e il segretario provinciale della Federazione PD di Ancona Thomas Braconi.

Sono invitati a partecipare tutti i cittadini, gli insegnati, gli operatori scolastici, l’Amministrazione e Consiglieri di Chiaravalle, le forze politiche e sociali per scongiurare questa decisione che sopprime l’autonomia dei due istituti, mettendo a rischio l’insegnamento montessoriano proprio nella città che ha dato i natali a Maria Montessori e umiliando l’I.C. “Montalcini” che sarebbe inglobato in un istituto più piccolo pur avendo una popolazione studentesca molto nutrita.

L’assemblea sarà l’occasione per esporre come la Giunta regionale è giunta a questa deliberazione, frutto di mero calcolo elettoralistico, e per condividere ulteriori azioni da intraprendere per contrastare l’accorpamento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it