Dopo un furto di cosmetici identificate dalla Polizia tre donne

JESI – Ieri, al termine dell’attività investigativa, personale della Polizia di Stato del Commissariato di Jesi ha deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente tre donne latino-americate (due cilene di 24 e 31 anni ed una cubana di 32) per il reato, in concorso, di furto aggravato.

La responsabile di un punto vendita commerciale, presentatasi in Commissariato, formalizzava querela per il furto patito, all’interno del proprio locale, nel mese di ottobre 2024, di cosmetici costosi, per un importo complessivo di 1.600 euro.

Gli investigatori, all’indomani della querela, acquisivano i filmati dell’impianto di video sorveglianza installato nelle pertinenze dell’esercizio commerciale: dalla visione ed analisi dei filmati, si notavano le tre donne entrare nel negozio separatamente, simulando di non conoscersi per destare meno sospetti. Dopo aver prelevato i cosmetici, soprattutto profumi sugli scaffali ove erano riposti, con rapido movimento li occultavano nelle borse che portavano a tracolla uscendo dall’esercizio senza pagare.

Una volta fuori, si dirigevano nella stessa direzione dileguandosi. Le indagini di polizia giudiziaria, portate avanti nei mesi consentivano, tramite l’apporto della polizia scientifica, di effettuare un’attività di comparazione fisionomica tra le immagini immortalate dall’impianto di video sorveglianza e quelle di potenziali indagate con precedenti specifici pervenendo ad un risultato di forte compatibilità.

Le tre donne latino americane, sono risultate le stesse che, nella medesima giornata avevano portato a segno un altro furto, sempre di cosmetici, presso un altro esercizio, per il quale venivano deferite alla Procura dalla Polizia del Commissariato.

Trattandosi di senza fissa dimora, si procedeva al nuovo deferimento in stato di irreperibilità alla Procura competente per furto aggravato in concorso.

