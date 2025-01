Il weekend delle bocce marchigiane, tutti i risultati

ANCONA – Dopo gli ottomila euro raccolti nell’ultimo weekend del 2024 grazie a tre gare disputate tra Fossombrone e Fontespina, la stagione agonistica 2025 delle bocce nelle Marche si è aperta domenica 12 gennaio con altre tre gare il cui ricavato (quote d’iscrizione, donazioni, incasso delle lotterie etc.) è stato devoluto ad associazioni benefiche del territorio marchigiano. L’incasso delle gare del 12 gennaio ha superato i tremila euro che, aggiungendosi agli ottomila dell’ultimo weekend del 2024, porta il totale delle donazioni del mondo delle bocce a oltre undicimila euro.

Due delle competizioni di domenica 12 gennaio, una individuale femminile e una a coppie maschili (entrambe per tutte le categorie), si sono svolte a Montegranaro sotto la direzione di gara di Giulio Leoni. Un’altra competizione a coppie per tutte le categorie si è disputata ad Arcevia con direttore di gara Giulio Zampetti.

La gara femminile di Montegranaro ha visto l’iscrizione di 46 atlete ed il successo è andato alla vice campionessa del mondo di tiro di precisione Sofia Pistolesi (Morrovalle) che nella finale tutta targata Bocciofila Morrovalle ha battuto 12-4 l’altra giovanissima Ilaria Capponi. Terzo posto per l’altra teenager Annagiulia Orrù (Oikos Fossombrone), quarta Laura Erbaccio (Fontespina).

Nella gara a coppie di Montegranaro erano 73 le formazioni al via e la vittoria è andata a Gionada Galié-Antonio Fabiani (Sambenedettese) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-2 sui padroni di casa Massimiliano Di Battista-Emanuele Morelli (Montegranaro). Terzo posto per Giuseppe Olivieri-Lorenzo Fazi (Montegranaro), quarti Nazareno Ercoli-Gianmario Passarini (Tolentino).

Ad Arcevia si sono date battaglia 57 formazioni di coppia con vittoria per Francesco Lisotta-Simone Marini (Colbordolo) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-5 su Euro Carancini-Nicolò Caimmi (Castelfidardo). Terzo posto per Giovanni Zagaglia-Mario Agostinelli (Casenuove), battuti in semifinale 12-7 da Lisotta-Marini. Quarti Maurizio Cassoni-Giannino Papi (Passo Ripe), battuti in semifinale 12-7 da Carancini-Caimmi.

SERIE A E SERIE A2

Si è disputata sabato 11 gennaio la prima giornata dei massimi campionati nazionali a squadre 2025 di bocce. Le Marche schierano una squadra in serie A (la neopromossa Cofer Metal Marche Castelfidardo) e quattro squadre in serie A2 (Oikos Fossombrone, Fontespina, La Cipolla d’oro Montesanto di Potenza Picena e la Bowl System San Cristoforo Fano).

Poca fortuna nella prima giornata un po’ per tutte le squadre. In serie A il Castelfidardo era impegnato nella difficilissima trasferta in Veneto contro il fortissimo Vigasio che si è imposto con il punteggio di 6-2. In serie A2 buoni pareggi esterni per il Fossombrone a Sassari e per il Fontespina in Campania a Cicciano. Sconfitte invece in casa sia la San Cristoforo Fano contro gli emiliani della Sammartinese, sia il Montesanto contro la Jolly Verona.

