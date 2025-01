Rinviato a Fano lo sfratto di una famiglia composta da tre persone anziane

FANO – AS.I. A-USB Ancona, è riuscita, con mille difficoltà, a rinviare lo sfratto ad una famiglia abitante nel Comune di Fano, composta da tre persone anziane, afflitte da gravi problemi di salute.

“Nel frattempo, attraverso il legale della famiglia – si legge in una nota – abbiamo fatto presentare una ulteriore istanza al Tribunale, con il giudice che ha fissato una nuova udienza per il giorno 17 febbraio 2025.

“La nota dolente è che, in questa fase, è mancata la voce dell’Amministrazione comunale, che non ha saputo fornire alcun tipo di aiuto alla famiglia.

“La data per il prossimo tentativo di stratto è fissata per il giorno 18 febbraio. AS.IA-USB Ancona metterà in campo tutte le iniziative di lotta per il diritto all’abitare per questo nucleo familiare colpito da un provvedimento esecutivo di sfratto e lasciati soli dall’Amministrazione comunale di Fano”.

