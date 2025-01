Incendio in un garage danneggia anche un appartamento / FOTO

SAN LORENZO IN CAMPO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13, in via Fermi, a San Lorenzo in Campo, per spegnere un incendio divampato all’interno di un garage situato in una casa singola.

Le squadre di Cagli e Arcevia sono riuscite a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’intera area.

L’incendio ha causato danni significativi al garage ed al piano superiore dell’abitazione, che è stato dichiarato temporaneamente non fruibile.

Una famiglia di quattro persone è stata evacuata per motivi di sicurezza.

