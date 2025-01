Assohotel Confesercenti: “Più servizi a Fano Sud a sostegno del turismo”

FANO – Assohotel Confesercenti si associa alle richieste già espresse dal Comitato per la Spiaggia Libera di Metaurilia e sottolinea la necessità di potenziare i servizi nella zona di Fano Sud, soprattutto in ottica turistica.

“Da sempre il territorio da Metaurilia a Pontesasso viene lasciato indietro rispetto alle zone più centrali di Fano – spiegano Matteo Radicchi direttore Confesercenti Fano e Boris Rapa referente provinciale Assohotel – va implementato, infatti, allungandone la disponibilità da maggio a settembre, il servizio navetta che porta i turisti dai loro alberghi al centro della città e va completata un’infrastruttura importantissima come la ciclovia adriatica dal Rio Crinaccio al Metauro. Mancano, inoltre, servizi essenziali come parcheggi e bagni pubblici. Eppure la zona è ricca da un punto di vista dell’offerta ha una clientela fidelizzata, belle spiagge, ben attrezzate e ben tenute”.

Un adeguamento dei servizi potrebbe derivare dall’impiego mirato della tassa di soggiorno: “Ricordiamo –aggiungono Radicchi e Rapa- che in campagna elettorale l’Amministrazione aveva promesso di investire gli introiti della tassa sul territorio dal quale provenivano. Chiediamo quindi di ufficializzare tale impegno per rendere più funzionale e più attrattiva la zona di Torrette e Pontesasso”.

Al rilancio del turismo a Fano Sud, Assohotel collega anche il progetto del nuovo Palas per il quale l’Amministrazione ha annunciato entro l’anno la scelta dell’area e il via alla progettazione: “Sarebbe utile pensare l’ubicazione del nuovo palazzetto nell’area ex Fantasy Word o all’ex zuccherificio –proseguono Radicchi e Rapa- avremmo così un valore aggiunto anche per la zona sud della città che diventerebbe fruibile e attrattiva tutto l’anno, non solo in estate.

Gli eventi che la nuova struttura consentirà di ospitare favorirebbero la tanto decantata destagionalizzazione in un’area dove, tra l’altro, è situata la maggior parte delle strutture ricettive, molte delle quali potrebbero anche decidere di allungare il periodo di apertura. Sul Palas ci permettiamo di aggiungere che andrebbe progettato non solo un luogo per lo sport, ma un hub multifunzionale che si adatti alle esigenze mutevoli della nostra comunità.

Pensiamo a una struttura versatile che possa ospitare diverse discipline sportive, ma anche iniziative culturali, concerti ed eventi congressuali, in modo di migliorare l’offerta turistica a 360 gradi e in tutte le stagioni. Come Assohotel Confesercenti siamo pronti a condividere con l’Amministrazione questa ed altre riflessioni nei tavoli di lavoro sul Turismo in programma sul territorio”.

