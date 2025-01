Al via a Fano il maxipiano di asfaltatura delle strade comunali: investiti oltre 2 milioni di euro

FANO – “L’avevamo promesso in campagna elettorale ed è arrivato il momento di risolvere una delle criticità che negli ultimi anni ha condizionato la nostra città. È la prima volta che un’amministrazione investe una cifra di questa portata per asfaltare le strade, perché devono essere sicure e percorribili”. Lo annuncia il sindaco Luca Serfilippi, comunicando l’approvazione da parte della Giunta Comunale del piano di asfaltature più importante che la città di Fano abbia mai visto, per un importo di oltre 2 milioni di euro. Una cifra che sale a oltre 4,5 milioni di euro se si considera anche il piano che verrà portato avanti per le asfaltature da parte di Aset Spa.

Il maxipiano interesserà l’intero territorio comunale, con interventi che copriranno sia le aree urbane che quelle rurali. Le asfaltature prevedono il risanamento del sottofondo stradale e la posa di un nuovo manto di asfalto. L’obiettivo è garantire lavori che durino nel tempo, eliminando criticità come buche e avvallamenti che negli ultimi anni hanno reso le strade difficilmente praticabili.

Tra le vie che saranno oggetto di asfaltatura e riqualificazione rientrano alcune delle principali arterie della città e delle zone periferiche. I lavori interesseranno Viale Bruno Buozzi e Via Roma, entrambe in pessime condizioni. Saranno poi coinvolte Via Papiria e Via Giuglini, fondamentali per la viabilità cittadina. Inoltre, verranno eseguiti lavori significativi su Strada Comunale di Cerasa e Caminate, in particolare nei primi due tratti, e su Strada Comunale della Chiusa, aree rurali che necessitano di interventi per garantire la sicurezza. Infine, gli interventi interesseranno anche Via Sironi e Via Ugo Bassi.

“Abbiamo deciso di adottare una strategia innovativa e più efficiente. Oltre a coordinare i nostri interventi con quelli programmati da Aset per le asfaltature, abbiamo selezionato con attenzione le strade da riqualificare, garantendo che non siano interessate, nel breve termine, da interventi legati ai sottoservizi, come reti idriche o fognarie. In questo modo, possiamo evitare di danneggiare il nuovo manto stradale dopo i lavori e assicurarci che le risorse economiche investite siano utilizzate nel modo più duraturo e ottimale possibile,” spiega Gianluca Ilari, Assessore ai Lavori Pubblici.

I lavori partiranno a breve e saranno completati secondo un calendario che garantirà tempi rapidi e risultati di qualità. “Questo piano di interventi è una risposta concreta alle esigenze dei cittadini e rappresenta un passo fondamentale per migliorare la vivibilità della nostra città. Comunicheremo il calendario dei lavori così da minimizzare i disagi,” concludono il sindaco Serfilippi e l’assessore Ilari.

