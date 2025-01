Bloccato con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite: denunciato e sequestrata la sua Porsche

JESI – Non era ancora ora di pranzo ed aveva già un tasso alcolemico superiore di tre volte ai limiti di legge. Protagonista un uomo di 62 anni, residente in un Comune della Vallesina, fermato nell’ambito dei puntuali controlli della Polizia locale di Jesi per il rispetto del Codice della Strada. Era a bordo di una Porche e circolava lungo Viale Don Minzoni non curante dello stato in cui si trovava.

Una volta fermato all’alt, agli agenti non c’è voluto molto per capire in che condizioni si trovasse, disponendo l’alcol test che, ripetuto due volte come prevede la legge, ha riportato un valore di 1,63 grammi litro.

L’uomo veniva ovviamente denunciato all’autorità giudiziaria ed il veicolo, in quanto di sua proprietà, sequestrato ai fini della confisca. Con la condanna penale verranno disposti gli ulteriori provvedimenti sulla patente. Sulla base delle disposizioni del nuovo Codice della Strada, chi è condannato per guida in stato di ebbrezza, potrà mettersi al volante con l’obbligo di un tasso alcolemico pari a 0 nei successivi tre anni ed unicamente in veicoli sui quali sia agganciato un dispositivo di alcol lock.

Sempre a proposito di guida dopo aver fatto uso di alcol, è stata inflitta una sanzione amministrativa di 543 euro ad un giovane tunisino di 19 anni fermato dalla Polizia locale mentre era a bordo di un monopattino lungo Viale della Vittoria. In questo caso il tasso alcolemico registrato risultava pari a 0,55.

L’attività della Polizia Locale di Jesi ha permesso anche di ritrovare in Via Cannuccia un furgone risultato rubato qualche giorno prima ad un’impresa edile di Cingoli. Al riguardo sono in corso approfondimenti per risalire agli autori del furto che hanno poi abbandonato il mezzo nelle campagne di Jesi.

