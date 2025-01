Per l’Hospice pediatrico di Fano avviata la procedura per la variante urbanistica

FANO – “Stiamo restituendo i servizi ai territori invertendo anni di politiche di chiusure e depotenziamenti che hanno portato ai problemi che conosciamo oggi. L’avvio della procedura per la variante urbanistica – che si sviluppa in parallelo con la gara per la progettazione – è una tappa fondamentale per la realizzazione del nuovo Hospice Pediatrico a Fano. Considerando anche il nuovo polo per le Emergenze Urgenze che stiamo costruendo presso l’Ospedale Santa Croce, la Giunta Acquaroli sta investendo 34 milioni di euro per dare a Fano una sanità degna della terza città delle Marche. E non è finita qui”.

Queste le parole dell’assessore regionale alle Infrastrutture e all’Edilizia sanitaria e ospedaliera Francesco Baldelli (nella foto) a margine della Conferenza di Servizi preliminare per l’acquisizione del consenso unanime degli enti interessati – alla quale la Regione Marche ha invitato il Comune di Fano, la Provincia di Pesaro Urbino e l’Azienda Sanitaria Territoriale – alla variante urbanistica necessaria alla realizzazione del nuovo Hospice Pediatrico regionale nel terreno dove oggi insiste la struttura del vecchio Ospedaletto di Fano.

“La verità è che solo investendo risorse per realizzare strutture sanitarie e ospedaliere moderne e formando nuovo personale è possibile offrire servizi all’avanguardia e rispondenti alle esigenze di cura dei cittadini. – aggiunge l’assessore Baldelli – Come diciamo da oltre un anno e mezzo, non appena messe a terra le risorse per il nuovo polo per le Emergenze Urgenze e per l’hospice pediatrico sarà la volta della progettazione del Blocco B dell’ospedale. Un cronoprogramma di interventi che mira a garantire la continuità dei servizi dell’ospedale senza bloccarne le funzioni. Vogliamo che Fano torni ad essere un vero cardine della rete ospedaliera marchigiana cancellando così la volontà di chi nella scorsa legislatura lo aveva condannato allo smantellamento”.

“Tornando all’hospice pediatrico, sarà la prima realtà di questo genere nelle Marche dedicata ai piccoli pazienti che hanno bisogno di cure palliative – continua l’assessore Baldelli – e tra le prime del Centro Italia. Andiamo a rispondere alle esigenze e alle difficoltà di queste famiglie con una struttura di primordine”.

Il nuovo presidio che verrà realizzato ospiterà l’hospice pediatrico, servizi pediatrici di riabilitazione specialistica e di semi-residenzialità pediatrica diurna andando a colmare un vuoto per le Marche. Particolare attenzione sarà rivolta anche all’accoglienza delle famiglie dei piccoli degenti con lo studio di soluzioni modulari, anche nella forma della camera-appartamento, così da permettere ai genitori di rimanere a fianco dei figli per tutto il periodo necessario.

“Ringraziamo la Provincia di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano per la condivisione di un intervento qualificante per tutta la regione. Stiamo mettendo mano, mattone dopo mattone, alla sanità delle Marche: Fano ne è un esempio. – conclude l’assessore Baldelli – Con il nuovo hospice, il nuovo polo per le Emergenze Urgenze e la ristrutturazione del Blocco B assicuriamo un futuro alla sanità della terza città delle Marche contro chi ne aveva sancito di fatto lo smantellamento”.

