Vinti alla tabaccheria Cardinali di Pesaro 2,5 milioni

Il sindaco Biancani: “Un luogo sicuramente fortunato, speriamo abbia vinto una persona o famiglia bisognosa”. Nella stessa tabaccheria, nel 2021, era stato vinto il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni

PESARO – Il sindaco di Pesaro Andrea Biancani nella fortunata tabaccheria Cardinali di Marcello Bucci in piazzale Lazzarini, dove sono stati vinti 2.5milioni di euro per il 2° premio della Lotteria Italia. Nel 2021, nella stessa tabaccheria, era stato vinto il 1° premio da 5milioni di euro.

«Speriamo sia una persona o una famiglia bisognosa che saprà – o sapranno – sicuramente come utilizzarli al meglio. È una vincita davvero eccezionale – dice Biancani -, la fortunata tabaccheria Cardinali è situata in un punto centrale e strategico della città e il vincitore potrebbe davvero essere chiunque. Chissà, forse anche un turista, anche se mi auguro che il fortunato o la fortunata siano pesaresi doc».

Ad accogliere il sindaco Biancani alla tabaccheria Cardinali c’erano le dipendenti Raffaella Pensalfini e Lucia Orazi che hanno un sogno e lanciano l’appello: «Desideriamo, almeno per questa volta, incontrare, anche in modo riservato, il fortunato vincitore o vincitrice. Purtroppo, quello del 2021, non si è mai presentato ma con il “nuovo vincitore” ci piacerebbe congratularci di persona. Siamo contente fare parte, seppur in piccolo, di questi grandiosi successi».

Poi, l’aneddoto raccontato al sindaco: «Raffaella e Lucia mi hanno detto di aver giocato alcuni numeri fortunati, ma solo per uno non hanno indovinato tutta la combinazione vincente. Un vero peccato, ma speriamo la fortuna si palesi a loro in altre situazioni».

