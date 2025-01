Ancona, al Pinocchio arrivano i Magi con i musici della Pasquella anconetana / FOTO

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Come da tradizione, anche quest’anno i Magi sono arrivati nella Chiesa di San Michele Arcangelo, per la gioia dei bambini presenti, e non solo. Il clima di festa che si respira nel giorno dell’Epifania, con il riconoscimento di Gesù Bambino ai Sapienti di tutti i Tempi, ben rappresentati dai Magi che si spostano perché seguono la Stella Cometa, è stato reso più evidente dalla presenza chiassosa dei Pasquellanti Anconetani, lontani discendenti dei Pastori, che sono stati tra i primi ad accorgersi dell’arrivo del Salvatore.

All’arrivo dei Magi, provenienti dal lontano Oriente, il parroco don Giovanni è riuscito abilmente a tenere a bada i bambini dagli Illustri Ospiti, ricorrendo ai Canti e alla lettura di alcune letterine, scritte accuratamente dai bambini per l’occasione. I bambini non hanno chiesto doni, ma si sono preoccupati per la fine delle guerre. In particolare, Luigi ha chiesto espressamente ai Magi di occuparsi del piccolo che ha perduto entrambi i genitori a causa dell’incidente stradale di Torrette, di cui ha parlato pure la Televisione, “ affinchè possa avere anche lui una vita felice”. Questo dimostra, anche se non è difficile dimostrarlo, che i bambini sono più attenti e sensibili di noi adulti.

Al termine dell’incontro, i Magi hanno distribuito cioccolatini e caramelle ai bambini, mentre fuori della chiesa i Pasquellanti Anconetani hanno eseguito i Canti della Tradizione Natalizia.

