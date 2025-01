A Pesaro la piazza segna un altro “tutto esaurito” per la discesa della Befana dal Municipio

Il sindaco Biancani: “Che spettacolo. Luci e allestimenti rimarranno fino al 12 gennaio per accompagnare al meglio il passaggio di consegne ad Agrigento 2025”

PESARO – La vecchina più amata del mondo ha incollato col naso all’insù centinaia di famiglie arrivate in piazza del Popolo sin dal primo pomeriggio per accaparrarsi i posti migliori per assistere ad “Arriva la Befana dei Vigili del Fuoco”, la discesa della Befana dal tetto del Municipio. Un volo di 22 metri di altezza (e 65 di lunghezza) che ha segnato il termine delle iniziative di “Pesaro, il cuore del Natale” promosse dall’Amministrazione.

«Che spettacolo vedere un’altra volta piazza del Popolo gremita di pesaresi e turisti» ha detto il sindaco Andrea Biancani sul palco della Biosfera insieme, tra gli altri, al consigliere Marco Perugini, a Pesaro Village e alla neopresidente del Quartiere 1 Luigina Barnabeo. «Siamo davvero molto felici di vedere così tante persone, soprattutto bambini, in questa bellissima giornata – ha sottolineato il sindaco -. In queste settimane ci sono state alcune polemiche sulla piazza; a me vederla così “aperta” e piena di famiglie piace davvero tanto. Questa presenza così importante è una bella risposta all’impegno che abbiamo messo insieme a tante realtà per gli eventi del Natale, tra cui l’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco e Unicef che oggi hanno promosso la discesa della Befana».

E anche se le festività natalizie possono dirsi ormai concluse «Abbiamo deciso che manterremo luci e allestimenti della piazza fino a domenica 12 gennaio, ultimo della tre-giorni di festa con cui Pesaro 2024 celebrerà il passaggio di consegne ad Agrigento, Capitale italiana della cultura 2025. Pensiamo sia il modo migliore per accogliere i visitatori e gli ospiti che ci raggiungeranno e per continuare a fare festa insieme» ha concluso Biancani.

“Pesaro, il cuore del Natale” è stato organizzato dal Comune di Pesaro e Convention Bureau, in collaborazione con CTE Casa delle Tecnologie Emergenti e Pesaro 2024 – Capitale Italiana della cultura.

